الأربعاء 14 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع تشاد في كل المجالات

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

التقى الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، عليو إبراهيم، وزير المياه الحضرية والريفية التشادي، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمكاو.

وقال سويلم خلال اللقاء إن الدولة المصرية حريصة على تعزيز التعاون مع دولة تشاد في كل المجالات وخاصة في مجال الموارد المائية. 

وأكد حرص وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع وزارة الخارجية المصرية على تحقيق أكبر مكاسب للقارة الإفريقية خلال رئاستها الحالية للامكاو، مشيرا لمبادرة AWARe التى تهدف لرفع قدرات الدول الإفريقية في التعامل مع التغيرات المناخية من خلال أنشطة التدريب ورفع القدرات للمتخصصين من الأشقاء الأفارقة.

وأشاد الوزير التشادى بالعلاقات المتميزة التى تربط مصر وتشاد، والدور الذى تقوم به العديد من شركات القطاع الخاص المصرية فى خدمة المشروعات التنموية بدولة تشاد، كما أشاد سيادته بمجهودات مصر المتميزة خلال مؤتمر المناخ الماضى وما تبذله حاليا من مجهودات كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة. 

أشار الوزير التشادى لما تتعرض له بحيرة تشاد من تأثيرات سلبية عديدة ناتجة عن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية الامر الذي يستلزم تعزيز التعاون بين دول العالم للتعامل مع هذا التحدى.

الجمعية العمومية التغيرات المناخية الأستاذ الدكتور الخارجية المصرية الجمعية العمومية للأمكاو

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