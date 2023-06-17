السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الري: تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات محليًا لترشيد الإنفاق

وزير الرى
وزير الرى

تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور أيمن السيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك لاستعراض أهم أعمال وأنشطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ورؤية العمل خلال الفترة المقبلة.


وقال الدكتور هاني سويلم، في بيان، اليوم السبت، إنه وفي إطار دعم التصنيع المحلي وترشيد الإنفاق بالعملة الأجنبية،  يتم التعاون مع المصانع التابعة للهيئة العربية للتصنيع في أعمال تصنيع قطع الغيار الميكانيكية للمحطات.

ولفت إلى إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب ٢٥ صندوق تروس، وإنهاء اجراءات البت الفني والمالي لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال، وجارٍ طرح عملية توريد وتركيب ٢٣ ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال.

وأشار إلى الإنتهاء من إعداد كراسة الشروط والمواصفات لإنشاء محطة الحامول ومحطة سماتاى ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر؛ تمهيدًا لطرح أعمال تنفيذ المحطتين، كما أنه جارٍ طرح إنشاء محطة النصر ٥.

واستعرض الوزير، الإجراءات المتخذة لتدعيم وضمان جاهزية مراكز الطوارئ التابعة للمصلحة بعدد ٥ مراكز طوارئ رئيسية منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف فى حالات الأزمات والنوات والسيول ، وهى مراكز "مريوط – الوادي – أبو سكين – سيناء – كوم أمبو" ، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة لإمتلاكها وحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (٠.٢٥ – ٤.٠٠) م٣/ث ، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين ١٠٠ كيلو فولت امبير إلى ٢.٥٠ ميجا فولت أمبير.

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