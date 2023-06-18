مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى محافظات مصر

يهتم موقع الدستور بتقديم خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي لجمهوره الباحثين عنها للحرص على أداء الصلاة في وقتها خاصة مع اقتراب صيام الأيام العشر من ذو الحجة ومعرفة موعد اذاني الفجر والمغرب بشكل خاص.



ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في محافظات مصر



ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة

موعد أذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 12:56 م

موعد اذان العصر : 4:31 م

موعد اذان المغرب : 7:58 م

موعد اذان العشاء : 9:32 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية

موعد اذان الفجر : 4:08 ص

موعد اذان الظهر : 1:01 م

موعد اذان العصر : 4:40 م

موعد اذان المغرب : 8:06 م

موعد اذان العشاء : 9:42 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد

موعد اذان الفجر : 3:58 ص

موعد اذان الظهر : 12:52 م

موعد اذان العصر : 4:30 م

موعد اذان المغرب : 7:57 م

موعد اذان العشاء : 9:33 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة السويس

موعد اذان الفجر : 4:03 ص

موعد اذان الظهر : 12:51 م

موعد اذان العصر : 4:26 م

موعد اذان المغرب : 7:53 م

موعد اذان العشاء : 9:26 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط

موعد اذان الفجر : 3:59 ص

موعد اذان الظهر : 12:54 م

موعد اذان العصر : 4:33 م

موعد اذان المغرب : 7:59 م

موعد اذان العشاء : 9:35 م

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم

موعد اذان الفجر : 4:12 ص

موعد اذان الظهر : 12:57 م

موعد اذان العصر : 4:31 م

موعد اذان المغرب : 7:58 م

موعد اذان العشاء : 9:30 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة قنا

موعد اذان الفجر : 4:17 ص

موعد اذان الظهر : 12:50 م

موعد اذان العصر : 4:15 م

موعد اذان المغرب : 7:43 م

موعد اذان العشاء : 9:11 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر

موعد اذان الفجر : 4:20 ص

موعد اذان الظهر : 12:50 م

موعد اذان العصر : 4:14 م

موعد اذان المغرب : 7:43 م

موعد اذان العشاء : 9:10 م



مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان

موعد اذان الفجر : 4:24 ص

موعد اذان الظهر : 12:49 م

موعد اذان العصر : 4:09 م

موعد اذان المغرب : 7:38 م

موعد اذان العشاء : 9:03 م





مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش

موعد اذان الفجر : 3:52 ص

موعد اذان الظهر : 12:46 م

موعد اذان العصر : 4:24 م

موعد اذان المغرب : 7:51 م

موعد اذان العشاء : 9:26 م