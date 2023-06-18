الأحد 18 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 يونيو 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

يهتم موقع الدستور بتقديم خدمة عرض مواعيد الصلاة بشكل يومي لجمهوره الباحثين عنها للحرص على أداء الصلاة في وقتها خاصة مع اقتراب صيام الأيام العشر من ذو الحجة ومعرفة موعد اذاني الفجر والمغرب بشكل خاص.
 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في محافظات مصر
 

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 18 يونيو 2023 في عدد من محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة 
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة القاهرة  

موعد أذان الفجر : 4:08 ص
موعد اذان الظهر : 12:56 م
موعد اذان العصر : 4:31 م
موعد اذان المغرب : 7:58 م
موعد اذان العشاء : 9:32 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأسكندرية 

موعد اذان الفجر : 4:08 ص
موعد اذان الظهر : 1:01 م
موعد اذان العصر : 4:40 م
موعد اذان المغرب : 8:06 م
موعد اذان العشاء : 9:42 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة بور سعيد 

موعد اذان الفجر : 3:58 ص
موعد اذان الظهر : 12:52 م
موعد اذان العصر : 4:30 م
موعد اذان المغرب : 7:57 م
موعد اذان العشاء : 9:33 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة السويس  

موعد اذان الفجر : 4:03 ص
موعد اذان الظهر : 12:51 م
موعد اذان العصر : 4:26 م
موعد اذان المغرب : 7:53 م
موعد اذان العشاء : 9:26 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة دمياط 

موعد اذان الفجر : 3:59 ص
موعد اذان الظهر : 12:54 م
موعد اذان العصر : 4:33 م
موعد اذان المغرب : 7:59 م
موعد اذان العشاء : 9:35 م

موعد صلاة عيد الأضحى 2023 وأول أيام العيد

موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وتوقيت صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

 مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الفيوم 

موعد اذان الفجر : 4:12 ص
موعد اذان الظهر : 12:57 م
موعد اذان العصر : 4:31 م
موعد اذان المغرب : 7:58 م
موعد اذان العشاء : 9:30 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة قنا  

موعد اذان الفجر : 4:17 ص
موعد اذان الظهر : 12:50 م
موعد اذان العصر : 4:15 م
موعد اذان المغرب : 7:43 م
موعد اذان العشاء : 9:11 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة الأقصر  

موعد اذان الفجر : 4:20 ص
موعد اذان الظهر : 12:50 م
موعد اذان العصر : 4:14 م
موعد اذان المغرب : 7:43 م
موعد اذان العشاء : 9:10 م
 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة أسوان  

موعد اذان الفجر : 4:24 ص
موعد اذان الظهر : 12:49 م
موعد اذان العصر : 4:09 م
موعد اذان المغرب : 7:38 م
موعد اذان العشاء : 9:03 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة العريش 

موعد اذان الفجر : 3:52 ص
موعد اذان الظهر : 12:46 م
موعد اذان العصر : 4:24 م
موعد اذان المغرب : 7:51 م
موعد اذان العشاء : 9:26 م 

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اعرف موعد عيد الأضحى 2023 في مصر| توقيت الصلاة وصيغة التكبير

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فضل صلاة الضحى.. والأحاديث التي تدل على عظم فضلها

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