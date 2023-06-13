موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وتوقيت صلاة العيد في القاهرة والمحافظات

حددت البحوث الفلكية موعد إجازة عيد الأضحى 2023، بينما يتم تحديد موعد العيد وفقًا للشريعة الاسلامية بعد استطلاع مولد هلال شهر ذي الحجة والذي يكون عيد الاضحى في اليوم العاشر منه.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وصلاة العيد في المحافظات.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم 29 ذي القعدة مولد هلال شهر ذو الحجة 2023 – 1444 والذي يأتي العيد الكبير في اليوم العاشر منه ، بينما حدد معهد البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 هجريا الموافق ليوم 28 يونيو 2023 ، لتكون وقفة عرفة في اليوم السابق له 9 ذي الحجة الموافق 27 يونيه.

وتحتفل مصر مع السعودية بوقفة عرفة وعيد الأضحى حيث تبدأ جميع الدول العربية بداية ذي الحجة مع بعضها وبالتزامن مع رؤية السعودية لمولد الهلال حتى تكون وقفة عرفة وباقي مناسك الحج في نفس التوقيت.

ويحصل العاملون في الجهاز الإداري للدولة وفق قانون العمل على اجازة عيد الاضحى بداية من يوم الثلاثاء الموافق 27 يوينه وهو يوم وقفة عرفه وتستمر 4 أيام أخرى بحيث يعود الموظفين للعمل يوم الأحد الموافق 2 يوليو

موعد صلاة العيد الكبير 2023

حددت البحوث الفلكية موعد صلاة عيد الأضحى في القاهرة والمحافظات ، ليكون موعد صلاه العيد في القاهرة الساعة 5:47 صباحًا، وفي الجيزة الساعة 5:47 صباحًا، وفي محافظة الإسكندرية الساعة 5:51 صباحًا، وفي محافظة بورسعيد الساعة 5:42 صباحًا، وفي محافظة السويس الساعة 5:42 صباحًا.