"معهد الفلك" يعلن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 بمدن ومحافظات الجمهورية

كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية ، وذلك يوم الأربعاء 28 يونيو 2023، والذي يوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وهلال شهر ذو الحجـة سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السادسة والدقيقة 38 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي القعدة 1444هــ.

وأشار بيان لمعهد الفلك، إلى أن الهلال الجديد يبقى في سماء مكة المكرمة لمدة 29 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 36 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (31 - 37 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (7 – 44 دقيقة).

ولفت البيان إلى أن غرة شهر ذو الحجـة 1444هـ تكون فلكيًا يوم الإثنين 19 /6 /2023م، وتكون وقفة عرفات لعام 1444هـ فلكيًا يوم الثلاثاء 27 /6 /2023م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1444هـ فلكيًا يوم الأربعاء 28 /6 /2023م.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية

القاهرة 6:21

الجيزة 6:22

الإسكندرية 6:24

بورسعيد 6:14

السويس 6:16

العريش 6:08

الطور 6:16

سانت كاترين 6:14

طابا 6:08

شرم الشيخ 6:14

دمنهور 6:22

طنطا 6:20

المنصورة 6:18

الزقازيق 6:19

بنها 6:21

شبين الكوم 6:21

كفر الشيخ 6:20

الفيوم 6:25

بنى سويف 6:24

المنيا 6:28

أسيوط 6:28

سوهاج 6:28

قنا 6:24

أسوان 6:28

أبو سمبل 6:37

مرسى مطروح 6:34

الغردقة 6:18

الخارجة 6:36

الإسماعيلية 6:16

دمياط 6:16

السلوم 6:42

نويبع 6:10

حلايب 6:17

شلاتين 6:19