السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 17-6-2023

الدولار
الدولار

استقرت سعر الدولار اليوم في مصر وأسعار العملات الأجنبية السبت 17-6-2023 في البنوك المصرية منذ مطلع الربع الثاني للعام الحالي 2023، وذلك عقب قفزة نوعية في أسعار الصرف لكافة العملات الأجنبية والعربية عقب قرار البنك المركزي بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات المالية في البنوك التي تعمل في القطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 17-6-2023

يمكن متابعة سعر الدولار اليوم في مصر.. وأسعار العملات الأجنبية السبت 17-6-2023، وفقًا للوحة التعاملات المالية في جميع البنوك المصرية من خلال موقع "الدستور"، والتي يتم تحديثها باستمرار، وهي كما يلي:

سجل الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري نحو 30.84 جنيه للشراء و 30.93 جنيه للبيع.

وصل الدولار في بنك قناة السويس نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

بلغت قيمة العملة الأمريكية في بنك المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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استقر الدولار في بنك الإسكندرية عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع

قدر الدولار في البنك الأهلي المصري بنحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

يتداول الدولار في بنك مصر بنحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي الكويتي سجل الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في البنك العربي الأفريقي بلغت قيمة الدولار نحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية اليوم الجمعة 16-6-2023

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مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 16-6-2023


 سعر العملات الأجنبية في البنك المركزي

سجل اليورو الأوروبي مقابل الجنيه نحو 33.40 جنيه للشراء و 33.52 جنيه للبيع.

وصل الجنيه الاسترليني إلى 39.03 جنيه للشراء و 39.17 جنيه للبيع.

بلغ قيمة الريال السعودي نحو 8.22 جنيه للشراء و 8.24 جنيه للبيع.

الدينار الكويتي وصل سعره إلى 100.37 جنيه للشراء و 100.72 جنيه للبيع.

الدرهم الإماراتي بلغ قيمته نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع.

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سعر الريال السعودي في البنوك المصرية 

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