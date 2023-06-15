أخبار الظهيرة| الرئيس السيسي يفتتح مشروعات جديدة بالإسكندرية.. والأمم المتحدة تدعو لتعزيز دعم اللاجئين

شهدت الساعات القليلة الماضية، تداول مجموعة من الأخبار السياسية والاقتصادية والرياضية والعالمية، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "أخبار الظهيرة".

الرئيس السيسي: "الدولة مش أكل وشرب.. الدولة حاجة تانية خالص"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "لازم الناس تعرف عشان نعمل محور لوجيستي من السخنة للإسكندرية في تفاصيل كتيرة جدًا اتنفذت"، وذلك خلال كلمته بافتتاح محطة “تحيا مصر” متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية.. للمزيد اضغط هنا.

متاح.. تنسيق الثانوية العامة 2023 جميع المحافظات

يستعد طلاب الشهادة الإعدادية الأيام المقبلة لبدء التقديم للالتحاق بمرحلة الثانوية العامة، وتواصل جميع محافظات الجمهورية اعتماد النتيجة، وإعلان تنسيق الثانوية العامة 2023.. للمزيد اضغط هنا.

خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة

توقع الخبير المصرفي محمد عبدالعال، أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية، بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 22 يونيو الجاري.. للمزيد اضغط هنا

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.. للمزيد اضغط هنا.

الأمم المتحدة تدعو لتعزيز دعم اللاجئين والدول المستضيفة فى الشرق الأوسط

دعت مسئولة الإعلام والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين "رولا أمين"، لتعزيز دعم اللاجئين والدول التي تستضيفهم في الشرق الأوسط، بعدما وصل عدد الأشخاص الذين شردهم العنف والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد إلى رقم قياسي يبلغ 108.4 مليون شخص بنهاية العام الماضي للمزيد.. اضغط هنا.