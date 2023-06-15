الأمم المتحدة تدعو لتعزيز دعم اللاجئين والدول المستضيفة فى الشرق الأوسط

دعت مسئولة الإعلام والاتصال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين "رولا أمين"، لتعزيز دعم اللاجئين والدول التي تستضيفهم في الشرق الأوسط، بعدما وصل عدد الأشخاص الذين شردهم العنف والحروب وانتهاكات حقوق الإنسان والاضطهاد إلى رقم قياسي يبلغ 108.4 مليون شخص بنهاية العام الماضي.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت المسئولة الأممية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن ما ورد في تقرير الاتجاهات العالمية لعام 2022 الذي أصدرته المفوضية مسجلًا زيادة قياسية في عدد اللاجئين والنازحين قسرًا على مستوى العالم، يمثل مسألة مأساوية.

وقالت "رولا أمين" يستضيف الشرق الأوسط ملايين اللاجئين والنازحين داخليًا بسبب استمرار النزاعات والحروب والظروف الصعبة الموجودة في بلدان منطقتنا، لدينا أزمة في اليمن، لدينا أزمة في سوريا، هناك أوضاع صعبة في العراق، ولبنان يمر بوضع صعب.

وذكرت المسئولة الأممية أن الدول التي تستضيف اللاجئين الذين يهربون من الحروب والصراعات، أيضًا تعاني. معظم اللاجئين الذين تركوا سوريا وعبروا الحدود خلال الاثني عشر عامًا الماضية، أكثر من 5.5 مليون منهم موجودون في الدول المجاورة لسوريا.

وأكدت المسئولة الأممية أنه للتخفيف عن كاهل الدول التي تستضيف اللاجئين، ثمة مجموعة من الحلول على أصعدة متعددة، هناك أولًا ضرورة قصوى لاستمرار الدعم للاجئين والدول التي تستضيفهم في هذه المنطقة، فمع كل عام يمر على اللجوء والنزوح، الحياة تصبح أصعب للاجئ والنازح وليس أسهل، ولهذا فإن قدرة الدول على تأمين الخدمات الأساسية لهم وعلى مساعدتهم أيضا تتأثر.

وقالت أمين إنه حتى لو كان التمويل بالقدر الذي كان في السنوات الماضية فهو غير كافٍ، ويجب أن تتم زيادة هذا التمويل حتى يتناسب مع ازدياد الاحتياجات، وازدياد أعداد الناس التي تحتاج للمساعدات الطارئة.

وأشارت "رولا أمين"، إلى أنه حتى نهاية عام 2022، كان هناك حوالي 108 ملايين شخص نازح على مستوي العالم، الآن بعد اندلاع الأزمة الراهنة بالسودان، وصل العدد إلى حوالي 110 ملايين نازح.

وأكدت أن هذه الأزمة يجب أن تنتهي أو يوضع حد لها، ويجب أن يكون هناك التزام دولي للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف هذه الحرب الضروس.

وأكدت "رولا أمين" أن هناك حاجة إلى مليارات الدولارات لمواجهة تزايد اللاجئين والنازحين، ففي كل أزمة، هناك خطة تقودها مفوضية اللاجئين، تكون خطة بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية والمحلية لرصد الاحتياجات والتنسيق والعمل معًا لتلبية هذه الاحتياجات، وتلبية احتياجات المجتمعات والدول التي تستضيف اللاجئين، كذلك الأمر فيما يتعلق بالنازحين داخليًا والدول التي تعاني من أزمات، وطالبت بضرورة أن يكون للجميع دور في معالجة أزمة اللجوء والنزوح.