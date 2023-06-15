الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وإيطاليا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

التشكيل المتوقع لمباراة
التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد إيطاليا بدوري أمم أوروبا

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة اللقاء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المسابقة.

موعد مباراة إسبانيا وإيطاليا اليوم في نصف النهائي

ويستعد منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره إيطاليا، على ملعب "دي جرولش فيست"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023.

ومن المقرر أن تُقام مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023، اليوم الخميس، في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا وإيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023

ونستعرض لكم التشكيل المتوقع لمباراة إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023، قبل انطلاق القمة النارية بين المنتخبين.

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تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة إيطاليا في نصف النهائي

  • في حراسة المرمى: أوناي سيمون.
  • خط الدفاع: جوردي ألبا - إيميريك لابورت - روبين لي نورماند - داني كارفاخال.
  • خط وسط الملعب: مارتين زوبيميندي – رودري.
  • خط الوسط الهجومي: داني أولمو - ماركو أسينسيو – جافي.
  • في خط الهجوم: ألفارو موراتا.

ويفتقد منتخب إسبانيا، تحت قيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، في هذا اللقاء لجهود كل من: دافيد جارسيا ونيكو ويليامس وخوان بيرنات، واستدعى المدرب بدلًا منهم ناتشو وأنسو فاتي وفران جارسيا.

تشكيل منتخب إيطاليا لمواجهة إسبانيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية 2023

  • في حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.
  • خط الدفاع: فيديريكو ديماركو - أليساندرو باستوني - فرانشيسكو آتشيربي - جيوفاني دي لورينزو.
  • خط وسط الملعب: ماركو فيراتي - جورجينيو - نيكولو باريلا.
  • في خط الهجوم: لورينزو  بيليجريني - ماتيو ريتيجوي - فيديريكو كييزا.

ويفتقد منتخب إيطاليا، تحت قيادة المدرب روبرتو مانشيني، في مباراة اليوم لخدمات كلًا من دومينيكو بيراردي وماتيو بيسينا؛ بسبب الإصابة.

معلق مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023

يتولى المعلق الرياضي "رؤوف خليف" مهمة التعليق على أحداث مباراة منتخب إسبانيا ضد إيطاليا في دوري الأمم الأوروبية 2023، والتي ستُذاع عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المباراة، بنظيره منتخب كرواتيا، في نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية 2023، يوم الأحد المقبل.

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