الخميس 15 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مروان عطية يكشف نصائح محمد صلاح له قبل مباراة مصر وغينيا

مروان عطية
مروان عطية

أكد مروان عطية، لاعاب وسط النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن الفراعنة حققوا فوزا مهم على غينيا، مشيرًا إلى أن الفريق يضم عناصر جيدة محترفة في الدوريات الأوروبية.

وتأهل منتخب مصر إلى أمم أفريقيا 2024 عقب الفوز على غينيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة من دور المجموعات بتصفيات أمم أفريقيا.

وقال مروان عطية في تصريحات تليفزيونية: "نجحنا في تحقيق ما نريده من المباراة وهو الفوز والتأهل".

وأضاف: "أبارك للشعب المصري على التأهل إلى أمم أفريقيا، وجماهير الأهلي على فوزنا بدوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "رأينا منتخب غينيا ونقاط القوة والضعف الخاصة بهم ونجحنا في التحكم بالمباراة خلال آخر 20 دقيقة من الشوط الأول والشوط الثاني من اللقاء".

واستمر: "الصعود إلى أمم أفريقيا مهم للغاية، وسعيد بأنني ألعب لأول مرة مع المنتخب لمدة 90 دقيقة وسط لاعبين كبار مثل محمد صلاح وتريزيجيه".

وكشف عن تعليمات ونصائح محمد صلاح له قائلا: "لقد قال صلاح لي ألعب بدون خوف فأنت لاعب جيد وفرحتك ببطولة أفريقيا ستساعدك ونحن في ظهرك".

مروان عطية محمد صلاح مباراة مصر وغينيا تصفيات أمم أفريقيا 2024

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