الثلاثاء 13 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكمًا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

سلافكو فينتشيتش
سلافكو فينتشيتش

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حكمًا لمباراة إسبانيا وإيطاليا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.
ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس المقبل في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب دي جرولش فيسته.
ويدير فينتشيتش ويعاونه كلًا من توماس كلانسنيتش، وأندراز كوفاسيتش، وإرفان بيلتو حكمًا رابعًا.

وتأهل المنتخب الإسباني للدور نصف النهائي من البطولة على حساب نظيره البرتغالي، بعد الفوز عليه في مباراة الدور ربع النهائي بهدف دون رد، فيما وصل المنتخب الإيطالي لهذا الدور، عقب الفوز على منتخب المجر بهدفين دون رد.
ويتولى نيجسي كاستاسوفيتش مسئولية غرفة تقنية الفيديو ويعاونه ماتيا جوج.

ويلتقي المتأهل من هذه المباراة الفائز من مباراة منتخبي هولندا وكرواتيا، في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم يوم 18 يونيو الجاري.

الاتحاد الأوروبى لكرة القدم يويفا سلافكو فينتشيتش مباراة إسبانيا وإيطاليا دوري الأمم الأوروبية

الأكثر قراءة

مصرع سيدة وإصابة زوجها وأبنائها في حريق منزلهم بمرسى مطروح

السفارة الروسية تتسلم جثة ضحية حادث القرش بالغردقة

الأورمان توزع لحومًا مجانًا على 800 أسرة بـ7 قرى فى أسوان

ثورة 30 يونيو.. 10 سنوات من الاحتفاء بقضاة مصر

محافظ الدقهلية : إحالة ١٣٣ مخالفة تموينية بميت سلسيل وشربين والمنصورة للنيابة

توزيع درجات الاحصاء للصف الثالث الثانوي 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

" القاهرة عن قرب " !

منى رجب

بسنت ونور.. شابتان رفعتا اسم مصر عاليًا

عبدالوهاب داود

فى كازابلانكا.. لم تكن هناك كرة قدم

ماجد حبته

البرلمان العربى.. جلسة مختلفة

وائل لطفي

اسمها منة عماد

هالة أمين

فريد حافظ.. هل يصبح بديل "حفيد البنا" فى أوروبا؟

محمد العسيري

إحنا نشتغل ف إيه؟

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

تنظيم اعتصام دعماً للأسرى أمام مقر الصليب الأحمر في البيرة

مفاوضات الإصلاح القضائي بين حكومة نتنياهو والمعارضة.. هل اقتربت التسوية؟

شكرى يعرب عن القلق البالغ تجاه الاقتحامات الإسرائيلية للضفة الغربية وتصاعد وتيرة العنف