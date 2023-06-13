السلوفيني سلافكو فينتشيتش حكمًا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تعيين السلوفيني سلافكو فينتشيتش، حكمًا لمباراة إسبانيا وإيطاليا ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

ويلتقي المنتخب الإسباني نظيره الإيطالي في مباراة الدور نصف النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، يوم الخميس المقبل في العاشرة إلا ربع مساءً على ملعب دي جرولش فيسته.

ويدير فينتشيتش ويعاونه كلًا من توماس كلانسنيتش، وأندراز كوفاسيتش، وإرفان بيلتو حكمًا رابعًا.

وتأهل المنتخب الإسباني للدور نصف النهائي من البطولة على حساب نظيره البرتغالي، بعد الفوز عليه في مباراة الدور ربع النهائي بهدف دون رد، فيما وصل المنتخب الإيطالي لهذا الدور، عقب الفوز على منتخب المجر بهدفين دون رد.

ويتولى نيجسي كاستاسوفيتش مسئولية غرفة تقنية الفيديو ويعاونه ماتيا جوج.

ويلتقي المتأهل من هذه المباراة الفائز من مباراة منتخبي هولندا وكرواتيا، في المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم يوم 18 يونيو الجاري.