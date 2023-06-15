الخميس 15 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كرواتيا تقهر هولندا برباعية وتتأهل إلى نهائى دورى الأمم الأوروبية

كرواتيا
كرواتيا

تأهل منتخب كرواتيا إلى نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، وذلك بفوزه على مضيفه هولندا بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب دي كويب بمدينة روتردام الهولندية، في دور نصف النهائي.

افتتح دونيل مالين التسجيل لمنتخب الطواحين الهولندية في الدقيقة 34 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء من متابعة لتمريرة زميله وايفر.

وعادل أندراي كراماريتش النتيجة لـ كرواتيا بهدف في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وتمكن ماريو باساليتش من تسجيل الهدف الثاني لـ كرواتيا في الدقيقة 73، من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها إيفانسيتش من الجهة اليسرى.

وسجل لانج الهدف الثاني لـ هولندا في الدقيقة الأخيرة من المباراة بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت الإضافي سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثالث لصالح منتخب كرواتيا في الدقيقة 98 قبل أن يختتم لوكا مودريتش الرباعية في الدقيقة 116.

وينتظر منتخب كرواتيا في المباراة النهائية، الفائز من المواجهة المنتظرة التي ستجمع إسبانيا ضد إيطاليا، غدًا الخميس، في دور نصف النهائي.

وتُقام المباراة النهائية لبطولة دوري الأمم الأوروبية، يوم 18 يونيو المقبل.

كرواتيا دوري الأمم الأوروبية دونيل مالين كراماريتش باساليتش

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