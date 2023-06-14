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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مباراة مصر وغينيا الأبرز.. جدول مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-6-2023 والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 14-6-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بالموسم الحالي 2022-2023.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة منتخب مصر ضد غينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2023، بالإضافة إلى مباراة منتخب هولندا ضد كرواتيا في نصف نهائي بطولة دوري الأمم الأوروبية.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة 

- منتخب جنوب السودان X منتخب جامبيا: في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب ساوتومي و برينسيب X منتخب غينيا بيساو: في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- منتخب غينيا X منتخب مصر: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة 

- منتخب هولندا X منتخب كرواتيا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي والقنوات الناقلة 

- الرجاء X نهضة بركان: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة Tamazight HD.

- الدفاع الحسني الجديدي X مولودية وجدة: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة Al Aoula Laayoune HD.

موعد مباراة مصر وغينيا فى تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2024 والقناة الناقلة

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- الجيش الملكي X أولمبيك خربيكة: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة Arryadia SD/HD.

- حسنية أغادير X الوداد: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة Al Maghribia HD.

- الاتحاد الرياضي التوركي × اتحاد طنجة: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة على قناة Athaqafia HD.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة منتخب مصر تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 كأس أمم إفريقيا هولندا كرواتيا دوري الأمم الأوروبية

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