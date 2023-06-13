للمرة الـ17 والسادسة على التوالي.. مباراة السوبر الإفريقي عربية خالصة بين الأهلي واتحاد الجزائر

ستكون مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري هي السابعة عشرة في تاريخ المسابقة والسادسة على التوالي التي تجمع فريقين عربيين، وكانت مباراة السوبر الإفريقي عربية خالصة في آخر خمس نسخ من البطولة، حيث التقى الرجاء المغربي والترجي التونسي يوم 29 مارس 2016 وفاز الرجاء 2-1. وفي 13 فبراير عام 2020، التقى الزمالك والترجي التونسي وفاز الزمالك 3-1، وسجل للزمالك أشرف بن شرقي هدفين ويوسف أوباما، وسجل عبد الرؤوف بن غيث للترجي.

في 28 مايو 2021، التقى الأهلي ونهضة بركان المغربي، وفاز الأهلي بهدفين سجلهما محمد شريف وصلاح محسن. وفي 22 ديسمبر 2021، التقى الأهلي مع الرجاء المغربي، وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعدما تقدم حميد أحداد للرجاء في الدقيقة 13، وتعادل طاهر محمد طاهر للأهلي في الدقيقة 90، واحتكم الفريقان لركلات الترجيح وفاز الأهلي 6-5.

وكانت المواجهة العربية الخالصة الخامسة على التوالي في السوبر الإفريقي يوم 10 سبتمبر 2022 بين الوداد ونهضة بركان المغربيين، وفاز نهضة بركان بهدفين نظيفين.

قبل المواجهات الخمس، كانت مباراة السوبر الإفريقي عربية خالصة ١١ مرة، وكانت البداية مصرية خالصة بين الزمالك والأهلي يوم ١٦ يناير ١٩٩٤ في جوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وانتهت بفوز الزمالك بهدف سجله أيمن منصور.

تكررت المواجهة المصرية الخالصة في السوبر الإفريقي يوم ١٤ فبراير ١٩٩٧ باستاد القاهرة بين الزمالك والمقاولون، وانتهت بالتعادل السلبي، وفاز الزمالك بركلات الترجيح.

في عام ١٩٩٨، وبالتحديد يوم ١٥ مارس، كان السوبر الإفريقي عربيا خالصا بين النجم الساحلي التونسي والرجاء المغربي، وانتهت المباراة بالتعادل ٢-٢، وفاز النجم الساحلي بركلات الترجيح.

بعد خمس سنوات، تكررت المواجهة العربية الخالصة، وكانت بين الزمالك والوداد المغربي يوم ٧ فبراير ٢٠٠٣ باستاد القاهرة، وانتهت بفوز الزمالك ٣-١، وسجل الأهداف محمد عبد الواحد وحازم إمام وعبد الحليم علي.

في 24 فبراير 2006 كانت المواجهة بين الأهلي والجيش الملكي المغربي باستاد القاهرة وانتهت بالتعادل السلبي وفاز الأهلي بركلات الترجيح.

في مباراة السوبر الإفريقي يوم 18 فبراير 2007 كانت المواجهة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي في إثيوبيا وانتهت بالتعادل السلبي وفاز الأهلي بركلات الترجيح .

يوم 23 فبراير عام 2008 كانت المواجهة تونسية خالصة بين النجم الساحلي والصفاقسي وفاز النجم الساحلي 2-1 .

تكررت المواجهة المصرية التونسية في مباراة السوبر الإفريقي يوم 6 فبراير 2009 وكانت بين الأهلي والصفاقسي وفاز الأهلي 2-1 وسجل الهدفين فلافيو .

عادت المواجهات العربية الخالصة في السوبر الإفريقي يوم 25 فبراير 2012 وكانت بين الترجي التونسي والمغرب الفاسي المغربي وانتهت بالتعادل 1-1 وفاز المغر ب الفاسي بركلات الترجيح.

يوم 20 فبراير 2014 التقي الأهلي والصفاقسي التونسي باستاد القاهرة وفاز الأهلي 3-2 وسجل الأهداف عمرو جمال " هدفين " ومحمد ناجي جدو.

وفي 21 فبراير 2015 كانت المواجهة بين الأهلي ووفاق سطيف الجزائري في مدينة البليدة بالجزائر وانتهت بالتعادل 1-1 وتقدم وفاق سطيف بهدف سجله عبد الملك زياية في الدقيقة 70 وتعادل الأهلي عن طريق عماد متعب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع واحتكم الفريقان لركلات الترجيح وفاز وفاق سطيف 6- 5 .