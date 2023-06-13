الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد عبدالعزيز: مباراة الأهلى مع الوداد كانت مثيرة وعصبية ونتيجتها مشوقة للجمهور

الأهلى والوداد
الأهلى والوداد

قال خالد عبدالعزيز، مقرر المحور المجتمعي بالحوار الوطني، إن مباراة النادي الأهلي، مع نادي الوداد الرياضي، في دوري أبطال أفريقيا، كانت مثيرة وعصبية.

وأضاف “عبدلعزيز”، خلال حواره ببرنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أنه على الرغم من كون المباراة لم يكن مهارات كروية ولكن المباريات النهائية تفرق كثيرًا خاصة أن نتيجة الأهلي في مباراته في مصر كانت بنتيجة قريبة بهدفين مقابل هدف وحيد للوداد.

نتيجة المباراة كانت مشوقة للجمهور

وتابع، أن نتيجة المباراة كانت مشوقة للجمهور خاصة أن جماهير النادي الأهل كانت على بعد دقائق من نهاية المباراة قبل أن يحرز الأهلي الهدف، موجهًا التهنئة للنادي الأهلي.

واستطاع النادي الأهلي، اقتناص كأس بطولة دوري إفريقيا للمرة الـ 11 في تاريخه، على حساب منافسه نادي الوداد المغربي، في المبارة الإياب التي أقيمت على ستاد مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

خالد عبدالعزيز الاهلى نادي الوداد مثيرة عصبية مشوقة للجمهور

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