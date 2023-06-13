الثلاثاء 13 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

موعد مباراة مصر وغينيا فى تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2024 والقناة الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر

تترقب الجماهير المصرية موعد مباراة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم أمام نظيره الغينى فى التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا.

ويستعد منتخب مصر، بقيادة روى فيتوريا، المدير الفني لمواجهة غينيا باستاد مراكش، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر وغينيا

يستعد منتخب مصر لمواجهة غينيا فى التاسعة مساء غد، الأربعاء، على الملعب الكبير بمدينة مراكش بالمغرب، فى الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023.

وانضم لاعبو النادى الأهلى لمعسكر المنتخب فى المغرب أمس، بعد خوض مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي مساء الأحد، وهم محمد الشناوى وأحمد عبد القادر ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وحمدى فتحى وحسين الشحات ومحمود كهربا.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغينيا

تنقل مباريات تصفيات أمم أفريقيا 2023 حصريًا عبر قنوات "بي إن سبورتس" المشفرة.
وتُنقل مباراة مصر وغينيا من خلال قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة للبطولات الأفريقية.

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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام غينيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة وترتيب المجموعة

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قائمة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة غينيا فى التصفيات الإفريقية

أعلن الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم  28 لاعبًا استعدادًا لمباراة غينيا في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار، ثم ودية أمام جنوب السودان يوم 18.

واللاعبون المنضمون للمنتخب هم: محمد الشناوى، محمد صبحى، محمد أبو جبل، محمد هانى، هشام صلاح، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، على جبر، محمد عبد المنعم، محمود مرعى، محمد حمدى، أحمد أبو الفتوح، مروان عطية، مهند لاشين، حمدى فتحى، غنام محمد، محمود حمادة، أحمد سيد زيزو، أحمد عبد القادر، محمد رضا بوبو، محمد صلاح، مصطفى فتحى، حسين الشحات، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمود كهربا، أحمد ياسر ريان، مصطفى محمد.

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