خبير مصرفي يتوقع تثبيت البنك المركزي سعر الفائدة

توقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يقوم البنك المركزي المصري خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بتثبيت سعر الفائدة خلال الاجتماع القادم المقرر له يوم الخميس 22 يونيو الجاري.

وأضاف الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ "الدستور" أن التوجهات العالمية في الوقت الحالي تتجه نحو تثبيت سعر الفائدة، بعد أن قرر البنك الفيدرالي الأمريكي -أمس الأربعاء- بتثبيت سعر الفائدة للمرة الأولى منذ مارس من العام الماضي.

وقال عبد العال إن المؤشرات الاقتصادية العالمية أثبتت أن رفع سعر الفائدة ليس هو الحل المثالي للحد من أزمة زيادة معدلات التضخم العالمي، مشيراً إلى أنه يؤيد سياسة تثبيت سعر الفائدة في الوقت الراهن، والتي نحتاج فيها إلى مزيد من الاستقرار الاقتصادي.

وتابع أن حديث الرئيس السيسي أمس، عن تثبيت سعر صرف الدولار، يمثل نهجًا جديدًا في تعامل الدولة مع هذا الملف خلال الفترة المقبلة، ومؤشرًا إيجابيًا نحو تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع الخميس المقبل.

كان الفيدرالي الأمريكي قد قام بتثبيت سعر الفائدة أمس موضحا أن تثبيت معدلات الفائدة يتوافق مع توقعات الأسواق، وتوقع زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما بنهاية العام.