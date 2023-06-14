موعد إجازة عيد الأضحي 2023 وأبرز رسائل التهنئة من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت خلال الساعات السابقة، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوحل” من قبل المواطنين بكافة محافظات مصر لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحي ٢٠٢٣ وأيضاً أبرز رسائل التهنئة لإرسالها للأقارب والاصدقاء بمناسبة العيد.

موعد إجازة عيد الأضحى 2023

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين داخل مصر وخارجها لمعرفة موعد عيد الاضحي 2023، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موعد اجازة عيد الأضحى٢٠٢٣ وأبرز رسائل التهنئة تعبيراً بالفرحة والسعادة.

تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم 29 ذي القعدة مولد هلال شهر ذو الحجة 2023 – 1444 والذي يأتي العيد الكبير في اليوم العاشر منه ، بينما حدد معهد البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 هجريا الموافق ليوم 28 يونيو 2023 ، لتكون وقفة عرفة في اليوم السابق له 9 ذي الحجة الموافق 27 يونيه.

أبرز رسائل التهنئة بعيد الاضحى 2023