موعد إجازة عيد الأضحي 2023 وأبرز رسائل التهنئة
موعد إجازة عيد الأضحي 2023 وأبرز رسائل التهنئة من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت خلال الساعات السابقة، وتزداد عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوحل” من قبل المواطنين بكافة محافظات مصر لمعرفة موعد إجازة عيد الأضحي ٢٠٢٣ وأيضاً أبرز رسائل التهنئة لإرسالها للأقارب والاصدقاء بمناسبة العيد.
موعد إجازة عيد الأضحى 2023
وتزامناً مع اهتمام الكثير من المواطنين داخل مصر وخارجها لمعرفة موعد عيد الاضحي 2023، يرصد موقعنا “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل موعد اجازة عيد الأضحى٢٠٢٣ وأبرز رسائل التهنئة تعبيراً بالفرحة والسعادة.
تستطلع دار الإفتاء المصرية يوم 29 ذي القعدة مولد هلال شهر ذو الحجة 2023 – 1444 والذي يأتي العيد الكبير في اليوم العاشر منه ، بينما حدد معهد البحوث الفلكية موعد عيد الأضحى يوم الأربعاء 10 ذي الحجة 1444 هجريا الموافق ليوم 28 يونيو 2023 ، لتكون وقفة عرفة في اليوم السابق له 9 ذي الحجة الموافق 27 يونيه.
أبرز رسائل التهنئة بعيد الاضحى 2023
- باقة أزهار وورود وسلة بخور وعود والعيد عليكم يعود وكل عام وانتم بخير.
- الكل بالعيد فرحان إلا أنا زعلان وعاوز أقولك، كل عام وإنت بخير عيد أضحى مبارك.
- أهنئ أحبتي وأرسل لهم المشاعر حب واشتياق كل عام وأنتم بخير، عيد اضحي مبارك. .
- كل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2023.
- قبل اكل اللحمة وتوزيع العيدية، بعت اقولك كل سنه وانت معايا وعيد اضحي سعيد عليك وعليا.
- بكل نقطة مطر بكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهني أغلى الناس بقدوم العيد يا أقرب البشر.
- ادام الله لكم الأعياد دهورا والبسكم من تقواه نورا و عيد أضحى مبارك على الجميع.
- أهديك عطر الورد وألوانه، وأرسل لك حبيبى جواب أنت عنوانه، أهنيك مقدما بالعيد وأيامه.
- انطلقت مني أحلى التهاني بالعيد فأرجو من قلبك أن يسمح لها بالهبوط.