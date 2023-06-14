حملات رقابية على محال الجزارة قبل عيد الأضحى فى بورسعيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة بورسعيد، اليوم الأربعاء، حملة رقابية قبل عيد الأضحى على محال الجزارة بالمحافظة، أسفرت عن ضبط أحد محال الجزارة قام بذبح عجول لبانى رضيع محظور ذبحها، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لمراقبة الأسواق.

وتمكنت الحملة التي قادها محمد حلمي، وكيل المديرية، والمهندس خالد فهمي، مدير إدارة الرقابة، ورئاسة إبراهيم الدهري، رئيس الرقابة، وحسن عبدالله محمد السحراوي، كبار مفتشي الرقابة، بالتنسيق مع العميد سهيل الجبالي، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، والدكتور أسامة العزبي، رئيس قسم التفتيش على المجازر بمديرية الطب البيطري، من ضبط كميات من اللحوم اللبانى الرضيع المحظور بيعها بناء على التقرير الطبي المفصل من الدكتور أسامة العزبي، وتم مصادرة الكمية المضبوطة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة؛ لمباشرة التحقيقات.

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