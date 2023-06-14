نشاط فنى مكثف.. تامر حسنى يستعد لجولة غنائية وينافس بـ"تاج" فى عيد الأضحى

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم تامر حسني على المستوى الغنائي والتمثيلي، خاصة أنه يستعد خلال الفترة الحالية لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن جولة صيفية بين عدد من الدول العربية والأوروبية، وينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية "تاج".

تفاصيل حفل تامر حسنى بتونس وجولته الغنائية

ويحيي تامر، غدًا الخميس، حفل ختام الدورة الـ23 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون على مسرح قرطاچ بتونس، والذي يقام تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا".

ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، ويتم خلال الحفل توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين في كل المسابقات للإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، خاصة أن المهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية، بالشراكة والتعاون مع وزارة الثقافة التونسية، ومؤسستي الإذاعة والتليفزيون التونسيتين، والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات".

وفى سياق متصل، يواصل تامر التعاقد على سلسلة حفلات فى إطار جولته الغنائية لحفلات صيف 2023 بين أستراليا وسيدني وملبورن.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "تاج" الذى ينافس به على شباك الإيرادات خلال موسم عيد الأضحى المبارك نهاية يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في أكثر من 80 دار عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه في دول الخليج بشكل كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا.

أحداث فيلم "تاج"

تدور أحداث "تاج" فى إطار كوميدي فانتازي حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تمامًا بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم، تتمثل فى شخصية "تمارا" وهي مدرسة تربية موسيقية.

صناع وأبطال فيلم "تاج"

يشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم محمد لطفى، دينا الشربيني، شيرين، ساندى، ولاء مرسي، هالة فاخر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والفيلم هو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ومن تأليف وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.