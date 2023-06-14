الأربعاء 14 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

نشاط فنى مكثف.. تامر حسنى يستعد لجولة غنائية وينافس بـ"تاج" فى عيد الأضحى

تامر حسني
تامر حسني

حالة من النشاط الفني المكثف يعيشها النجم تامر حسني على المستوى الغنائي والتمثيلي، خاصة أنه يستعد خلال الفترة الحالية لإحياء عدة حفلات غنائية ضمن جولة صيفية بين عدد من الدول العربية والأوروبية، وينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية "تاج".

تفاصيل حفل تامر حسنى بتونس وجولته الغنائية

ويحيي تامر، غدًا الخميس، حفل ختام الدورة الـ23 للمهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون على مسرح قرطاچ بتونس، والذي يقام تحت شعار "الفنون والثقافة تجمعنا".

ومن المقرر أن يقدم تامر خلال الحفل باقة من أروع أغنياته القديمة والحديثة، ويتم خلال الحفل توزيع الجوائز وشهادات التقدير للفائزين في كل المسابقات للإنتاج الإذاعي والتليفزيوني، خاصة أن المهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية، بالشراكة والتعاون مع وزارة الثقافة التونسية، ومؤسستي الإذاعة والتليفزيون التونسيتين، والمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية "عرب سات".

وفى سياق متصل، يواصل تامر التعاقد على سلسلة حفلات فى إطار جولته الغنائية لحفلات صيف 2023 بين أستراليا وسيدني وملبورن.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر تامر عرض فيلمه الجديد "تاج" الذى ينافس به على شباك الإيرادات خلال موسم عيد الأضحى المبارك نهاية يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يعرض الفيلم في أكثر من 80 دار عرض بداخل مصر بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى عرضه في دول الخليج بشكل كامل، وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا.

أحداث فيلم "تاج" 

تدور أحداث "تاج" فى إطار كوميدي فانتازي حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات، ومن ثم تتطور الأحداث، بينما تجسد النجمة دينا الشربيني شخصية جديدة عليها تمامًا بمثابة مفاجأة للجمهور خلال أحداث الفيلم، تتمثل فى شخصية "تمارا" وهي مدرسة تربية موسيقية.

صناع وأبطال فيلم "تاج"

يشارك في بطولة فيلم "تاج" نخبة كبيرة من النجوم والفنانين أمام تامر حسني، منهم محمد لطفى، دينا الشربيني، شيرين، ساندى، ولاء مرسي، هالة فاخر، إضافة إلى مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، والفيلم هو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، ومن تأليف وبطولة تامر حسني، وإخراج سارة وفيق.

النجم تامر حسني النشاط الفني تفاصيل حفل تامر حسني جولة غنائية حفل تامر حسني فيلم تاج

الأكثر قراءة

تنفيذ حكم الإعدام فى محمد عادل "قاتل نيرة أشرف"

تفاصيل تنفيذ حكم الإعدام ضد محمد عادل قاتل نيرة أشرف

المنتخب الوطنى يسعى لحسم التأهل لنهائيات أمم إفريقيا على حساب غينيا

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء

إعدام محمد عادل.. "النقض" فى حيثيات تأييد الحكم: "تملكه هوى مسعور"

3 مصابين فى حادث سير ببنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أربع سنوات مصرية عراقية

وائل لطفي

مقابر العظماء

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. القوى الناعمة المصرية

أحمد الصغير

أكثر المشاهد خسة فى تاريخ الجماعة الإرهابية.. ما حدث ليلة فض الاعتصامات المسلحة!

جلال حمام

الأحلام قد تتأخر.. ولكنها لا تموت

إبراهيم داود

أيام حمدى أبوجليل

أحمد الصغير

(المثقف) و(المفكر).. الفارق بينهما ودور كل منهما فى نهضة الدولة!

محمد رفعت

محافظون وتجارب (4).. القاهرة عن قرب

صور

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

افتتاح عيادة الشهيد حاتم سلومة للغسيل الكلوى بالمجان برعاية جمعية صناع الحياة وحياة كريمة

محطة تل أبيب

المزيد

"الدفاع" السورية تعلن إصابة جندى بجروح خطيرة إثر عدوان إسرائيلى على ريف دمشق

وفد من الاتحاد الأوروبى يطلع على انتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى

سيناريو الجبهة الداخلية فى إسرائيل للحرب مع إيران: مئات القتلى وسقوط 3000 صاروخ فى الأيام الأولى