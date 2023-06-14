سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 فى البنوك المصرية

يشهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في البنوك المصرية استقرارًا فى أسعار الصرف، وذلك بفعل اجتماع الفيدرالي الأمريكي وتحديد سعر الفائدة، ويمكن للمواطنين معرفة أسعار صرف العملات المالية للدول الأجنبية من خلال نشرة أسعار تداول العملة الأجنبية التي يقدمها الدستور للقراء.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في البنوك المصرية

نعرض لكم سعر الدولار اليوم الأربعاء 14 يونيو 2023 في البنوك المصرية والذي يشهد استقرارا في أسعار الصرف منذ مطلع العام الجاري عقب عدة قفزات متتالية في أسعار الصرف بفعل قرار البنك المركزي المصري بوضع سعر مرن للجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية والعربية وإليكم أسعار صرف الدولار بالتفصيل:

سجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مقابل البنك المركزي المصري نحو 30.80 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار في البنك الأهلي إلى نحو 30.75 جنيه في عمليات الشراء و30.85 جنيه في عمليات البيع.

بلغت قيمة الدولار في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

قدر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية بنحو 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

استقر الدولار في بنك القاهرة عند مستوى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك التعمير والإسكان وصل الدولار إلى 30.85 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في مصرف أبوظبي الإسلامي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

في بنك مصر وصل سعر تداول الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

في بنك الأهلي الكويتي سجل الدولار الأمريكي نحو 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك العربي الأفريقي إلى نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

وصل الدولار الأمريكي في بنك سايب إلى نحو 30.9 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

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