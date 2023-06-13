الثلاثاء 13 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-6-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

مع أولى التعاملات المالية سعى جميع المسافرين إلى دول الخارج معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13/ 6/ 2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم حالة من الاستقرار ملحوظاً بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13/ 6/ 2023 في البنوك المصرية

وتستعرض “الدستور” في هذه السطور سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13/ 6/ 2023 في البنوك المصرية. 

الدولار في السوق السوداء

ويتم تداول سعر الدولار أمام سعر الجنيه في السوق السوداء اليوم الثلاثاء 13 يونيو أعلى مستويات الـ39 جنيها.

ويتوقع مصرفيون أن سيتأثر أسعار الدولار في السوق السوداء في الفترة الحالية بارتفاع معدلات التضخم بالبلاد عقب تراجعها في أبريل الماضي، بعدما قد وصلت على أساس سنوي إلى حوالي 33.7% لإجمالي الجمهورية في شهر مايو الماضي، فيما قد سجلت 32.7% بحضر الجمهورية، ونحو 34.6% كرقم قياسي لريف الجمهورية.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو في البنك المركزي المصري

سجل الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو في البنك الاهلي المصري

سجل الدولار فى البنك الاهلي المصري نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13 يونيو في بنك مصر

سجل الدولار فى بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء و30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 30.90 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سجل الدولار فى البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سجل الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلى

سجل الدولار فى بنك قطر الوطني الأهلى نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان

سجل الدولار فى بنك التعمير والإسكان نحو 30.85 جنيه للشراء و30.95 جنيه للبيع.

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