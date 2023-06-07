لا يفوتك هذا المساء|"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد.. والإعلان عن أول مطرب بالذكاء الاصطناعي

شهدت الساعات القليلة الماضية، تنوعًا في الأخبار ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وترصد "الدستور" لكم موجزها في نشرة أخبار "لا يفوتك هذا المساء".

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن فسخ عقد طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي مع ناديه بالتراضي، وذلك عقب تعاقد النادي مع كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

https://www.dostor.org/4417364

"ملايين في شوال".. قرار جديد من النيابة بشأن عصابة مخدرات الحدائق

قررت نيابة حدائق القبة، الأربعاء، حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهم.

وأمام جهات التحقيق أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عن مزاولتهم نشاطًا إجراميًا، في ترويج الهيروين داخل سيارة ملك المتهم الأول فيما تقوم المتهمات الأخريات باستقطاب عملائهم، بمواجهتهم أقروا بما جاء بمحضر الضبط، والتي أمرت النيابة بقرارها سالف الذكر.

https://www.dostor.org/4417302



الأول على "إعدادية القليوبية": والدي مثلي الأعلى .. وأتمنى أكون طبيبًا

أكد أحمد حسن عبد الشافي، الطالب بمدرسة الشهيد شحتة محمد حسن جيلاني التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية أنه فى غاية السعادة بتفوقه وحصوله على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية قائلا: فرحة كبيرة فى البيت عندنا والحمد لله ربنا كافأني في النهاية وحصلت على المركز الأول على مستوى المحافظة.

https://www.dostor.org/4417293

طعنة في القلب.. أول صور للطالب ضحية "مشاجرة الأصدقاء" بالمرج

حصل “الدستور” على أول صور للمجني عليه محمد ريحان، 22 عامًا، والذي قُتل على يد أحد أصدقائه أثناء فض مشاجرة بينهما في المرج.

https://www.dostor.org/4417312

مرتضى منصور: 30 يونيو واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث

قال المستشار مرتضى منصور إن ثورة 30 يونيو واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنه شارك فيها بكل ما أوتي من قوة للخلاص من الجماعة الإرهابية التي طغت في البلاد آنذاك.

https://www.dostor.org/4417113

السفير علي الحفني: زيارة الرئيس للدول الإفريقية تتم إحاطتها بمظاهر التقدير والعرفان

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك متابعة من الدول الإفريقية لما أحدثته مصر خلال السنوات الماضية ويوجد تقدير لما وصلت إليه مصر.

https://www.dostor.org/4417362

بسبب الحرائق.. الأبخرة الضبابية تجتاح الغابات الكندية

اجتاحت أبخرة ضبابية وخطيرة من حرائق الغابات الكندية المستمرة السماء، اليوم الأربعاء، فوق معظم الساحل الشمالي الشرقي، مما أدى إلى تنبيهات خطيرة بشأن جودة الهواء لملايين الأمريكيين.

https://www.dostor.org/4417255

عمرو مصطفى يعلن عن أول مطرب بالذكاء الاصطناعى فى العالم

يستمر الفنان عمرو مصطفى في ابتكاره ومواكبته مع التكنولوجيا وتطور الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث أعلن عن وجود أول مطرب بالذكاء الاصطناعي في العالم.

ونشر عمرو مصطفى صورة المطرب الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: "أول مطرب AI في العالم قريبًا".

https://www.dostor.org/4417301



