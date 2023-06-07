الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مرتضى منصور: 30 يونيو واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ مصر الحديث

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قال المستشار مرتضى منصور إن ثورة 30 يونيو واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنه شارك فيها بكل ما أوتي من قوة للخلاص من الجماعة الإرهابية التي طغت في البلاد آنذاك.

وثمن "منصور" جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الكبيرة للحفاظ على الوطن، فضلًا عن تحقيق إنجازات كبيرة كانت حجر الأساس للمشروعات الكبرى بالفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مرتضى بمكتبه في المهندسين، اليوم الأربعاء، لتوضيح بعض الأمور التي وصفها بالهامة والخطيرة حول مستقبله السياسي وموقفه من العودة لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.

مرتضى منصور ٣٠ يونيه الثورات أعظم الثورات في التاريخ مؤتمره الصحفي

الأكثر قراءة

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

"القاهرة الإخبارية": 900 ألف فرنسى شاركوا فى تظاهرات ضد قانون التقاعد

تفاصيل استئناف أكرم حسنى لفيلم "العميل صفر" بطاقم عمل جديد

الرئيس فى إفريقيا.. السيسى يعيد إحياء وجود مصر فى القارة السمراء

محافظ المنيا يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 74.29%

الرئيس الأنجولى: السيسى يحرص على العمل والتعاون مع الدول الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

إبراهيم داود

مجموعة شيماء ياسر

ماجد حبته

حل إفريقى للأزمة الأوكرانية

جلال حمام

مصر تحقق المعادلة الصعبة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب 3".. أبناء الجيش العظيم

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟