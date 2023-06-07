مرتضى منصور: 30 يونيو واحدة من أعظم الثورات فى تاريخ مصر الحديث

قال المستشار مرتضى منصور إن ثورة 30 يونيو واحدة من أعظم الثورات في تاريخ مصر الحديث، مشيرًا إلى أنه شارك فيها بكل ما أوتي من قوة للخلاص من الجماعة الإرهابية التي طغت في البلاد آنذاك.

وثمن "منصور" جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي الكبيرة للحفاظ على الوطن، فضلًا عن تحقيق إنجازات كبيرة كانت حجر الأساس للمشروعات الكبرى بالفترة الأخيرة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده مرتضى بمكتبه في المهندسين، اليوم الأربعاء، لتوضيح بعض الأمور التي وصفها بالهامة والخطيرة حول مستقبله السياسي وموقفه من العودة لرئاسة نادي الزمالك مرة أخرى، بحضور أعضاء مجلس إدارة النادي.