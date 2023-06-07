الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"ملايين فى شوال".. قرار جديد من النيابة بشأن عصابة مخدرات الحدائق

حبس تشكيل عصابي بتهمة
حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمخدرة

قررت نيابة حدائق القبة، الأربعاء، حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة كمية من الهيروين المخدر قبل ترويجها على عملائهم.

وأمام جهات التحقيق أدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عن مزاولتهم نشاطا إجراميا، في ترويج الهيروين داخل سيارة ملك المتهم الأول فيما تقوم المتهمات الأخريات باستقطاب عملائهم، بمواجهتهم أقروا بما جاء بمحضر الضبط، والتي أمرت النيابة بقرارها سالف الذكر.

ونجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة في القبض على 3 سيدات وعاطل بحوزتهم هيروين و5 ملايين جنيه وسلاح ناري بحدائق القبة.

تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من ضبط "4 أشخاص" حال استقلالهم سيارة ملك وقيادة أحدهم "بدون تراخيص" بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على كمية من الهيروين المخدر وزنت 2,750 كيلو جرام- بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار – 2 هاتف محمول- مبالغ مالية "بلغت أكثر من 5 ملايين جنيه".

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد حماية نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة لسهولة التنقل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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