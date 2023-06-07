الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير على الحفنى: زيارة الرئيس للدول الإفريقية تتم إحاطتها بمظاهر التقدير والعرفان

السفير علي الحفني
السفير علي الحفني

قال السفير علي الحفني، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن هناك متابعة من الدول الإفريقية لما أحدثته مصر خلال السنوات الماضية ويوجد تقدير لما وصلت إليه مصر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لتغطية خاصة، مع الإعلامية لما جبريل، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن زيارة الرئيس لأي دولة إفريقية تتم إحاطتها بكل مظاهر التقدير والعرفان، والتطلع لدفع علاقات التعاون بين هذه الدولة ومصر.

أنجولا وزامبيا وموزمبيق دول واعدة ومهمة من الناحية الاقتصادية

وتابع أن أنجولا وزامبيا وموزمبيق، دول واعدة ومهمة من الناحية الاقتصادية ومقدرات هذه الدول ومصدر الثروة فيها تدفع لاستغلال فرصة التعاون بين البلاد وفتح الباب للمستثمرين المصريين، وكذلك للمستثمرين الأفارقة بمصر.

الحفني زيارة للرئيس دولة أفريقية أنجولا زامبيا موزمبيق

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