الأول على "إعدادية القليوبية": والدى مثلي الأعلى وأتمنى أكون طبيبًا

أكد أحمد حسن عبد الشافي، الطالب بمدرسة الشهيد شحته محمد حسن جيلاني التابعة لإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية أنه فى غاية السعادة بتفوقه وحصوله على المركز الأول فى الشهادة الإعدادية قائلا : فرحة كبيرة فى البيت عندنا والحمد لله ربنا كافأنى فى النهاية وحصلت على المركز الاول على مستوى المحافظة

ولفت الى أنه لم يحدد وقت محدد للمذاكرة ولكن والده ووالدته كانا يوفران له الوقت المناسب وقال أن والده هو مثله الأعلى ويتمنى أن يلتحق بالثانوية العامة ويحقق مجموع عالى ليلتحق بكلية الطب ويصبح طبيبا .

أوضح أحمد أنه شعر بفرحة كبيرة فور علمه بحصوله على المركز الأول موضحا أن والده يعمل سائقا بهيئة السكة الحديد ووالدته ربة منزل وإن أسرته البسيطة حرصت على تخريج جيل قادر على العطاء خاصة وأن شقيقيه تخرجا من كلية الطب وشقيقته أيضا تعمل معلمة.

وشملت قائمة أوائل الشهادة الاعدادية فى القليوبية على 17 طالب أول على مستوى المحافظة ممن حصلوا على الدرجات النهائية بمجموع الفصلين الدراسي "الأول والثاني" وأظهرت النتائج تصدر الطالبات في قائمة الأوائل حيث حصلت 13 طالبة على الدرجات النهائية فيما حصل 4 طلاب فقط على الدرجات النهائية.

وحصلت إدارة بنها التعليمية على المركز الأول بين باقى الادارات بـ8 طلاب وجاءت في المركز الثاني إدارة الخصوص التعليمية بـ 4 طلاب، وجاءت بالمركز الثالث إدارة طوخ التعليمية بطالبين وجاءت بالمركز الرابع إدارات "العبور وقليوب وشبين القناطر" بطالب عن كل إدارة فيما خرجت من المنافسة كلا من إدارات شبرا الخيمة شرق وشبرا الخيمة غرب والقناطر الخيرية وقها وكفر شكر والخانكة.

واعتمد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2023، بنسبة نجاح بلغت 80.67%، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 89%، بحضور سماح ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإسلام عبد الفتاح رئيس كنترول الإعدادية.