الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

طعنة فى القلب.. أول صور للطالب ضحية "مشاجرة الأصدقاء" بالمرج

المجني عليه
المجني عليه

حصل “الدستور” على أول صور للمجني عليه محمد ريحان، 22 عامًا، والذي قتل على يد أحد أصدقائه أثناء فض مشاجرة بينهما في المرج. 

تفاصيل الواقعة 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج بلاغًا من أحد الأهالي يفيد بوجود مشاجرة بين طلاب بأحد الشوارع بدائرة القسم وسقوط قتيلًا، لينتقل الفور رجال الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين صحة البلاغ كما تبين مصرع طالب يدعى محمد ريحان، 22 عامًا، مصابا بطعنة نافذة في القلب.

بإجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب الجريمة 4 من أصدقائه إثر نشوب مشادة كلامية بينهم تطورت إلى مشاجرة بعد أداء آخر امتحان فأخرج أحد المتهمين مطواة، وسدد للمجني عليه طعنة في القلب فأنهى حياته وبإعداد الأكمنة تمكن رجال الأمن من القبض على المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة سير التحقيقات.

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صور المجني عليه قتل أصدقائه مشاجرة

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