"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن فسخ عقد طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي مع ناديه بالتراضي، وذلك عقب تعاقد النادي مع كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وكان طارق حامد قد ساهم في موسمه الأول مع اتحاد جدة في تتويج الفريق السعودي ببطولة الدوري.

وأكد الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن الدولي المصري يمتلك عروضًا من أندية سعودية لكن ليست من فرق القمة بالمملكة.

وطالب خالد الغندور، مسئولي الزمالك بضرورة سرعة إعادة طارق حامد خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن رحيله قد أثر بالسلب على أداء ونتائج الفريق هذا الموسم.

وكتب الغندور عبر حسابه "انتهاء علاقة طارق حامد باتحاد جدة بالتراضي بعد تعاقدهم مع كانتي وطارق لديه عروض من بعض الأندية السعودية، ولكن ليس أندية القمة وأتمنى أن نستعيد طارق للزمالك بعد تأكدنا أنه صعب تعويضه".