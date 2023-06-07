الأربعاء 07 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الغندور" يعلن فسخ عقد طارق حامد مع اتحاد جدة

طارق حامد
طارق حامد

كشف الإعلامي خالد الغندور، عن فسخ عقد طارق حامد لاعب وسط فريق اتحاد جدة السعودي مع ناديه بالتراضي، وذلك عقب تعاقد النادي مع كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي.

وكان طارق حامد قد ساهم في موسمه الأول مع اتحاد جدة في تتويج الفريق السعودي ببطولة الدوري.

وأكد الغندور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، أن الدولي المصري يمتلك عروضًا من أندية سعودية لكن ليست من فرق القمة بالمملكة.

وطالب خالد الغندور، مسئولي الزمالك بضرورة سرعة إعادة طارق حامد خلال الفترة المقبلة، خاصةً أن رحيله قد أثر بالسلب على أداء ونتائج الفريق هذا الموسم.

وكتب الغندور عبر حسابه "انتهاء علاقة طارق حامد باتحاد جدة بالتراضي بعد تعاقدهم مع كانتي وطارق لديه عروض من بعض الأندية السعودية، ولكن ليس أندية القمة وأتمنى أن نستعيد طارق للزمالك بعد تأكدنا أنه صعب تعويضه".

خالد الغندور طارق حامد اتحاد جدة السعودي الدوري السعودي 2023

الأكثر قراءة

وكيل "صحة مطروح" ولجنة وزارية تتفقد مستشفى مارينا المركزي (صور)

متاح الآن| نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الشرقية 2023 الترم الثاني برقم الجلوس

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. “الأرصاد” تحذر من طقس الغد

وكيل صحة البحر الأحمر يناقش معوقات العمل بالإدارات الصحية (صور)

حبس 3 متهمين بتصنيع والاتجار فى المخدرات بالسلام

إصابة 5 أشخاص صدمتهم سيارة على طريق الإسكندرية الزراعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

مصر وعمان.. آفاق واعده

مدحت بشاى

الهوية الثقافية .. وفرسان الحوار

عبد الرحيم طايع

إحباطات دولية قادمة

إسراء شوقي

الدبلوماسية المصرية فى إفريقيا.. تنمية وتعاون مشترك

أحمد الصغير

ردًا على حديث المخرج خالد يوسف عن الحملة الفرنسية

عبدالوهاب الحمادي

حكاية جديدة عن "الخواجة بيجو"

لواء.حمدى البطران

مذكرات مستر همفر (1)

أشرف عبدالشافي

صلاح السقا: أنا وعبدالناصر وعلى الراعى

صور

الآلاف يصدحون بالصلاة على النبى فى مسجد الحسين

هنا العاصمة الإدارية

صناعة الفخار فى قرية تونس

محطة تل أبيب

المزيد

مطالب فلسطينية بإدراج إسرائيل ضمن لائحة "مُنتهكى حقوق الأطفال"

قوات الاحتلال تواصل عمليات التصعيد في القدس

تحولات سريعة.. ماذا يحدث داخل الجيش الإسرائيلي بعد حادث الحدود؟