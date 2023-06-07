الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بسبب الحرائق.. الأبخرة الضبابية تجتاح الغابات الكندية

حرائق الغابات
حرائق الغابات

اجتاحت أبخرة ضبابية وخطيرة من حرائق الغابات الكندية المستمرة السماء، اليوم الأربعاء، فوق معظم الساحل الشمالي الشرقي، مما أدى إلى تنبيهات خطيرة بشأن جودة الهواء لملايين الأمريكيين.

اعتبارًا من صباح الأربعاء، أصدرت 13 ولاية هذه التنبيهات، حيث أغلقت الأبخرة الكثيفة السماء وأرسلت الناس إلى الداخل لتجنب تنفس الهواء الملوث.

قال مسئولون كنديون إن رجال الإطفاء يسعون جاهدين لإخماد الحرائق في كيبيك، حيث ينشط حاليًا أكثر من 160 حريقًا في الغابات.

حذر مسئولون الأربعاء في تورنتو، من أن نوعية الهواء الرديئة ستستمر حتى نهاية الأسبوع.

قال المسئولون في "بيان خاص بجودة الهواء": "يمكن أن تتقلب جودة الهواء والرؤية بسبب دخان حرائق الغابات على مسافات قصيرة، ويمكن أن تختلف بشكل كبير من ساعة إلى أخرى"، مضيفين: "يمكن أن يكون دخان حرائق الغابات ضارًا بصحة الجميع حتى في التركيزات المنخفضة. استمر في اتخاذ الإجراءات لحماية صحتك وتقليل التعرض للدخان".

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