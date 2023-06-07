الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

عمرو مصطفى يعلن عن أول مطرب بالذكاء الاصطناعى فى العالم

بوستر
بوستر

يستمر الفنان عمرو مصطفى في ابتكاره ومواكبته مع التكنولوجيا وتطور الذكاء الاصطناعي في العالم، حيث أعلن عن وجود أول مطرب بالذكاء الاصطناعي في العالم.

ونشر عمرو مصطفى صورة المطرب الجديد عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق قائلًا: "أول مطرب AI في العالم قريبًا".

https://www.facebook.com/amrmostafa/posts/pfbid0NdDwwpV7EJu38L2jqkUTsJy9cewYuSkZoHrcUtAKLTk8LN4Hs9d5f78EfPT5DeXFl

أغنية أفتكرلك إيه

وتعاون عمرو مصطفى مؤخرًا مع المطربة مي فاروق في تقديم أغنية أفتكرلك إيه، لتكون أول أغنية في مشروع إحياء التراث، الذي يهدف من خلاله الارتقاء بالذوق العام والحفاظ على الهوية العربية والمصرية، وطرح الأغنية عبر قناته الرسمية على يوتيوب، ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، كما تعاون معهما الفنان نادر حمدي في التوزيع.

كما يعكف عمرو مصطفى في الفترة الحالية على تسجيل مشواره وتاريخه الفني وما واجهه من صعوبات ونجاحات، في كتاب بعنوان "25 سنة موسيقى"، مستعينًا في صنعه بالذكاء الاصطناعي، وقال في لقاء مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج حديث القاهرة: "هيصدم العالم العربي صدمة رهيبة، وهينزل قريب.. أنا يحكي للذكاء الاصطناعي وهو يترجم".

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