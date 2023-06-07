برقم الجلوس الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني عبر الدستور

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، اعتماد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني، اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023، بنسبة نجاح بلغت 85.9%؛ تمهيدًا لنشرها رسميا على موقع مديرية التربية والتعليم لنتائج الامتحانات بالشرقية برقم الجلوس لجميع الطلاب، ونشرها في جميع المدارس، غدًا الخميس.

نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء 7 يونيو، إن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني للحصول على شهادة إتمام التعليم الأساسي بلغ 136 ألفًا و739 طالبا وطالبة.

وأوضحت المديرية أن عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني بلغ 136 ألفا و139 طالبا وطالبة، وبلغت بنسبة النجاح 85.9%.

نسبة نجاح الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 الترم الثاني بالنسب التالية:-

نتيجة الشهادة الإعدادية العامة 2023 بنسبة النجاح 85.9%.

نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية 2023 بنسبة نجاح 68.59%.

نتيجة الشهادة الإعدادية للصم والبكم 2023 بنسبة نجاح 94%.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بمدرسة النور للمكفوفين بنسبة نجاح 83%.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس

وينشر موقع "الدستور" نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا من قبل الدكتور ممدوح غراب، ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:-

أولا: تسجيل الدخول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية 2023 عبر الدستور من هنا.

ثانيًا: إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب المراد الاستعلام عن نتيجته.

ثالثًا: إدخال الكود الظاهر أمامك في المربع.

رابعًا: اضغط على أيقونة بحث لتظهر النتيجة خلال ثوان معدودة.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2023 الترم الثاني على النحو التالي:-

مادة اللغة العربية: 80 درجة.

مادة الرياضيات: 60 درجة.

مادة اللغة الأجنبية الأولى: 60 درجة.

مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة.

مادة العلوم: 40 درجة.

مجموع درجات الترم: 140 درجة.

مجموع درجات الشهادة الإعدادية الإجمالي يبلغ 280 درجة.

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