ماهى آلية امتحان المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة 2023؟

مازال العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 يحتارون فى تطبيق آلية امتحانات الثانوية العامة لـ المواد الغير مضافة للمجموع، حيث يحتار فيها الكثيرين وطريقة امتحاناتها.

وفى هذا السياق، يقدم “الدستور” مُلخصًا لطلاب الثانوية العامة عن امتحانات المواد غير مضافة للمجموع وكيف يتم امتحانها والتعامل معها فى مارثون امتحانات الثانوية العامة الذي ينطلق فى 12 يونيو الجارى وينتهى فى 15 يوليو الجارى.

آلية امتحانات المواد غير المضافة للمجموع للثانوية العامة 2023

_ المواد غير المضافة للمجموع تشمل التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والإحصاء.

_ تكليف واضعي امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، بالابتعاد عن الأسئلة المقالية.

_ إجابات أسئلة امتحانات المواد غير المضافة للمجموع ستكون من خلال “البابل شيت” فقط.

_ يختار الطالب إجابة واحدة لكل سؤال من الاختيارات المتاحة لكل سؤال، مثل امتحانات العام الدراسي الماضي.

_ يتم تصحيح هذه المواد إلكترونيا.

إرشادات امتحانات الثانوية العامة 2023

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى برئاسة الدكتور رضا حجازى، أنها جاهزة لامتحانات الثانوية العامة 2023.

وقالت الوزارة إنه في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بتوضيح الخطوات المتعلقة بورقة الإجابة لامتحانات الثانوية العامة، أعلنت الوزارة عن إتاحة الفيديو التوضيحى الخاص بالتعليمات والإرشادات الهامة المتعلقة بورقة الإجابة لطلاب الثانوية العامة على الموقع الرسمى للوزارة.

ويتضمن الفيديو شرحا تفصيليا مبسطا وإرشادات هامة للطلاب لطريقة الإجابة عن اسئلة امتحان شهادة الثانوية العامة للعام الدراسى 2022- 2023، للجزء الخاص بورقة اجابة “البابل شيت” وورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية.

كما يتضمن المقطع شرحا تفصيليا عن الارشادات الخاصة بملء البيانات وطريقة تدوين رقم الجلوس.

وفيما يلي رابط اللينك الخاص بالفيديو على موقع الوزارة من هنا.