تعليمات لطلاب الثانوية العامة بشأن التعامل مع بوكليت الأسئلة والبابل شيت

يستعد أكثر من ٧٠٠ ألف طالب وطالبة بالصف الثالث الثانوي العام، لخوض ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣، المقرر انطلاقها يوم الإثنين المقبل الموافق ١٢ يونيو.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة تعليمات بشأن تعامل طلاب الثانوية العامة مع بوكليت ورقة الأسئلة وورقة البابل شيت أثناء الامتحانات.

وأتاحت الوزارة، للطالب أن يقوم بكتابة خطوات للحل في ورقة الأسئلة ولكن لا بد من نقلها إلى كراسة الإجابة، لأنه سيتم تصحيح ورقة الإجابة فقط.

وأضافت الوزارة، أنه يجب على الطالب نقل وكتابة رقم نموذج الأسئلة في ورقة البابل شيت، موضحة لو أن رقم نموذج الأسئلة "أ" يسجل الطالب رقم "أ" في نموذج البابل شيت ولو "ب" يقوم بوضعه في ورقة البابل شيت و"ج" يكتبه في كراسة الإجابة وأيضا نموذج رقم "د".

وينطلق ماراثون امتحانات الثانوية العامة ، المقررة الاثنين المقبل الموافق ١٢ يونيو للمواد خارج المجموع و١٨ يونيو للمواد الأساسية لشعبتي الأدبي والعلمي.

وتعقد الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة، على مستوى الجمهورية، وفقا لنظام الامتحانات الذي اعتمده الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، بأن تعقد الاختبارات بين الأسئلة المقالية والاختيار من متعدد.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2023، للشعبتين الأدبية والعلمية:

يؤدي الطلاب امتحان المواد خارج المجموع الأسبوع المقبل، حيث يؤدي الطلاب يوم الإثنين 12 يونيو التربية الدينية والتربية الوطنية، ويوم الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

بينما تنطلق اختبارات المواد الأساسية، بداية من يوم، الأحد 18 يونيو اللغة العربية، والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية، و الأحد 25 يونيو الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك، لمدة خمسة أيام، من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

وتستأنف الطلاب الاختبارات، بأداء الطلاب يوم الأحد 2 يوليو بمادتي الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 4 يوليو مادة الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمى رياضة، ويوم الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى، ويوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ويوم الثلاثاء 10 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة.

ويختتمون يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.