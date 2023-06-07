الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الوادي الجديد": تجهيز استراحات المشاركين في امتحانات الثانوية العامة

وكيل وزارة التربية
وكيل وزارة التربية والتعليم

أكد المهندس سيد عبد العزيز ، وكيل التعليم بمحافظة الوادى الجديد، على تجهيز الاستراحات الخاصة بالمشاركين بأعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسى  الحالى 2202_ 2023 تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، والدكتورة حنان مجدى نائب المحافظ.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في بيان، أنه جرى تجهيز جميع الاستراحات بالإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية اللازمة.

ولفت إلى أنه تم مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان، حرصا على راحة الجميع، فضلا عن  تشكيل لجان داخل كل إستراحة للمتابعة اليومية  وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الإستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع.

ووجه وكيل التعليم الشكر والتقدير للجهد المبذول من الجميع فى تجهيز الإستراحات مع تطهيرها وتعقيمها وتوفير الخدمات المعيشية للنزلاء بها وتوفير الأجواء المعيشية المناسبة واللائقة بمكانة المعلم.

وكيل التعليم الوادي الجديد تجهيز الإستراحات الخاصة امتحانات الشهادة الثانوية العامة بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية حرصا على راحة الجميع لضمان حسن الإستقبال والضيافة تطهيرها وتعقيمها

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