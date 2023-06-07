«جاهزة».. التربية والتعليم تبدأ تسليم لجان الثانوية العامة.. وتوجيه عاجل من رضا حجازى

بدأت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الاربعاء الموافق 7 يونيو، تسليم لجان امتحانات الثانوية العامة، وقد أعلنت الوزارة أن اللجان أصبحت جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة 2023 والذين يخوضون الماراثون يوم 12 يونيو الجارى.

وكشفت مصادر بالوزارة أن العصا الإلكترونية أصبحت جاهزة أيضًا لاستخدامها فى اللجان، على أن يكون فى كل لجنة أكثر من 4 عصا إلكترونية.

وأشارت مصادر فى تصريحات خاصة أن هناك توجيهات من الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن اللجان ستكون مُريحة للطلاب والمعلمين المراقبين وتوفير كل إحتياجاتهم، مشيرًا إلى أنه يوجد اهتمام أيضًا باستراحات المعلمين المشاركين فى المراقبة.

موعد امتحانات الثانوية العامة

الإثنين 12 يونيو 2023

من 9 إلى 10.30 مادة التربية الدينية

من 11 إلى 12.30 مادة التربية الوطنية

الثلاثاء 13 يونيو 2023

من 9 إلى 10.30 مادة الاقتصاد

من 11 إلى 12.30 مادة الإحصاء

الأحد 18 يونيو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة اللغة العربية

الثلاثاء 20 يونيو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية

الأحد 25 يونيو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الكيمياء للشعبة العلمية

من 9 إلى 12 امتحان مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية

الأحد الموافق 2 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية

من 9 إلى 12 امتحان مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 4 يوليو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضة التطبيقية الاستاتيكا لطلاب الشعبة العلمية (علمي رياضة)

الخميس 6 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب الشعبة العلمية (علمي علوم)

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل

من 9 إلى 12 امتحان مادة علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية

الثلاثاء 11 يوليو 2023

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الديناميكا الشعبة علمي رياضة

الخميس 13 يوليو 2023

من 9 إلى 12 امتحان مادة الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم

من 9 إلى 11 امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية (علمي رياضة)

من 9 إلى 12 امتحان مادة الفلسفة والمنطق الشعبة الأدبية