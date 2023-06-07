الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"تعليم الوادي الجديد" مستعدة لانطلاق امتحانات الثانوية العامة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد المهندس سيد عبدالعزيز، إنه تم الاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة؛ مع ضمان توفير كافة سبل الراحة للطلاب بالتنسيق بين قطاع التعليم والأجهزة التنفيذية والأمنية.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان اليوم الأربعاء، أن المحافظة تضم 11 لجنة لاستقبال 1998 طالبا وطالبة لأداء امتحانات الثانوية العامة، حيث تضم إدارة الخارجة التعليمية 943 طالبا وطالبة، وإدارة الداخلة 673 طالبا، وإدارة باريس 107 طلاب، وإدارة بلاط 74 طالبًا وإدارة الفرافرة تضم 201 طالب وطالبة.

وأكد تجهيز استراحات المراقبين والمراقبين الأوائل ورؤساء اللجان بجميع سبل الراحة والأثاث والإنارة وتوافر المياه ومبردات المياه.

وعلى صعيد آخر، قال رئيس مركز الفرافرة بالوادي الجديد الدكتور نبيل حنفي، إنه تم تنظيم احتفالية بيوم البيئة العالمي بمحمية الصحراء البيضاء، والتي شملت تنفيذ يوم ثقافي ترفيهي، وتنفيذ مسابقات ثقافية وفنية، وماراثون جرى لمسافات 200 و400 و1000 متر، بجانب تسليم الجوائز على المشاركين في المسابقات المختلفة.

وتعد محمية الصحراء البيضاء واحدة من أهم 3 محميات طبيعية، وتعد من أهم المقاصد السياحية في العالم؛ نظرًا لروعة المناظر الطبيعية والهضاب والجبال ذات اللون الأبيض، بالإضافة إلى موروثات ثقافية نادرة.

استراحات المراقبين الأجهزة التنفيذية والأمنية الأجهزة التنفيذي الأجهزة التنفيذية إدارة الخارجة التعليمية الصحراء البيضاء السياحية في العالم الخارجة التعليمية

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