الأربعاء 07 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

منتصف التعاملات|سعر الدولار اليوم الأربعاء 7-6-2023

الدولار
الدولار

ارتفعت معدلات البحث على محرك  "جوجل" لمعرفة سعر الدولار اليوم الأربعاء، الموافق 7 يونيو 2023 في البنوك المصرية والعاملة في مصر، ويرتبط سعر الدولار ببعض أسعار السلع المحلية في الأسواق لذلك كثر البحث عنه خلال الفترة الماضية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري

ننشر في التقرير التالي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات، حيث بلغ سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 نحو 30.84 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 استقرار مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية والعاملة في مصر خلال منتصف التعاملات، وفيما يلي يستعرض "الدستور" قائمة بآخر تحديث لسعر الدولار في البنوك.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي “cib"

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 في البنك التجاري الدولي، استقرارًا مقابل الجنيه المصري مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2026 فى البنوك المصرية

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 6-6-2023

منتصف التعاملات| سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري       

شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 في البنك الأهلي المصري، استقرارًا خلال منتصف التعاملات حيث بلغ 30.76 جنيه للشراء، و 30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الاربعاء الموافق 7 يونيو 2023 خلال منتصف التعاملات في بنك مصر، حيث سجل نحو 30.77 جنيه للشراء، و30.86 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 7 يونيو 2023 في بنك الإسكندرية خلال منتصف التعاملات حيث شهد استقرارًا مسجلاً نحو 30.86 جنيه للشراء، و 30.91 جنيه للبيع.

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