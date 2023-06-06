الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 فى البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار

بدأت الساعات الصباحية الأولى في التعامل المالي من قبل المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في البنوك المصرية عبر جوجل،  حيث استقر سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لكي يصل متوسط عملات الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 30.84 جنيه للشراء وقيمة 30.93 للبيع طبقا لأحدث تقرير لمتوسط أسعار الصرف الصادر من البنك المركزي المصري.

 

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في البنوك المصرية

 وتنشر «الدستور» سعر العملة الأمريكية طبقا لشاشات التداول وجميع ماكينات الصراف الآلى المنتشرة في أفرع البنوك المحلية والبنوك الأجنبية العاملة بمصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6/6/2023 فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023  ببنك الإسكندرية بـ 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي
سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في بنك CIB
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.


سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في بنك التعمير والإسكان
سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ايجي بنك
سعر الدولار بإيجي بنك عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر
سعر الدولار فى بنك بلوم مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في بنك البركة
سعر 
الدولار
في بنك البركة بـ 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر
سعر الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك الكويتي الوطني
سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني امام الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في المصرف المتحد
سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في البنك الأهلي المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في بنك قناة السويس
سعر الدولار ببنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.

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