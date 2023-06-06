سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023 فى البنوك المصرية

بدأت الساعات الصباحية الأولى في التعامل المالي من قبل المواطنين معرفة سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في البنوك المصرية عبر جوجل، حيث استقر سعر الدولار اليوم في بداية التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، لكي يصل متوسط عملات الولايات المتحدة الأمريكية مبلغ 30.84 جنيه للشراء وقيمة 30.93 للبيع طبقا لأحدث تقرير لمتوسط أسعار الصرف الصادر من البنك المركزي المصري.

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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في البنوك المصرية

وتنشر «الدستور» سعر العملة الأمريكية طبقا لشاشات التداول وجميع ماكينات الصراف الآلى المنتشرة في أفرع البنوك المحلية والبنوك الأجنبية العاملة بمصر.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 6/6/2023 فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 ببنك الإسكندرية بـ 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار بمصرف أبوظبي الإسلامي بقيمة 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في بنك CIB

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 للبيع.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في بنك التعمير والإسكان

سعر الدولار ببنك التعمير والإسكان عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في ايجي بنك

سعر الدولار بإيجي بنك عند 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سعر الدولار فى بنك بلوم مصر إلى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر العملة الأمريكية اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في بنك البركة

سعر

الدولار

في بنك البركة بـ 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة الولايات المتحدة الأمريكية في البنك الكويتي الوطني

سعر الدولار في البنك الكويتي الوطني امام الجنيه المصري بقيمة 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في المصرف المتحد

سعر الدولار في المصرف المتحد 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر عملة أمريكا اليوم الثلاثاء 6/6/2023 في بنك قناة السويس

سعر الدولار ببنك قناة السويس 30.85 جنيه للشراء مقابل 30.95 جنيه للبيع.