الثلاثاء 06 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم للتقديم للصف الأول الابتدائي

الصف الأول الابتدائي
الصف الأول الابتدائي

يبحث العديد من الأشخاص خلال الأيام الماضية، عن رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزارة التربية والتعليم عبر محرك "جوجل" الشهير، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رسميًا عن الرابط المستخدم لتسجيل بيانات التقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي ومدرسة رياض الأطفال للعام الدراسي ٢٠٢٣.

مركز المعلومات التابع لوزراة التربيه والتعليم

ولذلك نقدم لكم من خلال هذه السطور كل ما تريد معرفته عن رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزراة التربيه والتعليم:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعلبم الفني عن نظام تسجيل إلكتروني للقبول في المرحلة الابتدائية وسابقتها، وذلك عن طريق بوابة مركز المعلومات التابعة لموقعها الرسمي على الإنترنت، كما حدد مواعيد للتقديم الالكتروني للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال للمدارس الرسمية والرسمية لغات، والذي بدأ مع بداية شهر يونيو الجاري، ويستمر حتى٣٠ يونيو.

تقديم الصف الاول الابتدائي الازهري 2023

تعرف على لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

وزارة التربية والتعليم| تقديم الصف الاول الابتدائى 2023

شروط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023-2024 والأوراق المطلوبة

رابط بوابة مركز المعلومات التابع لوزراة التربيه والتعليم

يتمكن الأهالي من التقديم لأبنائهم الطلاب بالصف الأول الابتدائي و مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية العربي واللغات للعام ٢٠٢٣ من خلال الدخول على الرابط التالي هنا.

طريقة التقديم ببوابة مركز المعلومات

يستطيع أولياء الأمور التقديم لأبنائهم بالمدارس إلكترونيا على مرحلتين، حيث يبدأ التقديم من خلال إنشاء ولي الأمر لحساب على الموقع إن لم يكن لديه واحد بالفعل، ثم يتم تسجيل الدخول وكتابة بيانات أولية.

وعقب ذلك يليه ظهور رسالة في الموقع برقم لدفع ولي الأمر رسوم التقديم، وعليه يتوجه ولي الأمر إلى أقرب وسيلة دفع متاحة حتى يستطيع إنهاء الإجراءات المالية، ومن ثم يفتح الموقع بعد ذلك لولي الأمر باب كتابة الرغبات وكتابة بيانات الطالب كاملة، وتتم متابعة خطوات القبول من خلال الموقع.

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