الأحد 04 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة التربية والتعليم| تقديم الصف الاول الابتدائى 2023

التربية والتعليم
التربية والتعليم

ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل وزارة التربية والتعليم من أجل تقديم الصف الاول الابتدائى  للعام الدراسي القادم 2023-2024 ومعرفة كافة التفاصيل المتاحة عن التقديم. 

وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الاول الابتدائى 2023

نعرض في هذا التقرير تفاصيل تقديم الصف الاول الابتدائي وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والذي بدأ بالفعل من الخميس 1 يونيو 2023 ويستمر حتى يوم 30 يونيو 2023.

يمكن  تقديم الصف الاول الابتدائي من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور للتقديم بشكل الكتروني  من هنا https://tansikgprim.emis.gov.eg

في البداية يجب انشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب 

ويكون التسجيل للبيانات الأساسية أولا 

الاسم بالكامل رباعى

الرقم القومى لولى الامر / الواصى

المحافظة ( محل الميلاد )

تاريخ الميلاد

النوع 

ثم تسجيل بيانات الإقامة 

وإنشاء كلمة المرور وبذلك ينشأ حساب لك على الموقع 

ويتم التقديم للصف الأول الابتدائي وبعد التقديم يجب متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع، وفي حالة نجاح التقديم للصف الأول الابتدائي  يتوجه ولي الأمر للمدرسة بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب، وتقديم الأوراق المطلوبة.

رابط التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة 2023

التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال 2024/2023

مع العلم أنه من أجل التقديم في الصف الأول الابتدائي  يجب ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، ويكون عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، طبقًا للقرار الوزاري رقم (154)، الخاص بالالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الاول الابتدائي 2023

أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة وصورتين منها

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، مع تقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب

 إرفاق إبصال كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه.

تقديم (8) صور حديثة للطالب مقاس 4*6

 تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل مرفق معها ملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

 حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفر الأب تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق فيجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.

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المستندات المطلوبة وشروط التقديم على رياض الأطفال 2023-2024 الأزهري

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رابط التقديم للصف الأول الابتدائي 2023 في المدارس الحكومية العربية والتجريبية والرسمية

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