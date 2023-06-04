ارتفعت معدلات البحث عن تفاصيل وزارة التربية والتعليم من أجل تقديم الصف الاول الابتدائى للعام الدراسي القادم 2023-2024 ومعرفة كافة التفاصيل المتاحة عن التقديم.

وزارة التربية والتعليم تقديم الصف الاول الابتدائى 2023

نعرض في هذا التقرير تفاصيل تقديم الصف الاول الابتدائي وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والذي بدأ بالفعل من الخميس 1 يونيو 2023 ويستمر حتى يوم 30 يونيو 2023.

يمكن تقديم الصف الاول الابتدائي من خلال الرابط الذي وفرته وزارة التربية والتعليم لأولياء الأمور للتقديم بشكل الكتروني من هنا https://tansikgprim.emis.gov.eg

في البداية يجب انشاء حساب جديد في حالة عدم وجود حساب

ويكون التسجيل للبيانات الأساسية أولا

الاسم بالكامل رباعى

الرقم القومى لولى الامر / الواصى

المحافظة ( محل الميلاد )

تاريخ الميلاد

النوع

ثم تسجيل بيانات الإقامة

وإنشاء كلمة المرور وبذلك ينشأ حساب لك على الموقع

ويتم التقديم للصف الأول الابتدائي وبعد التقديم يجب متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس الموقع، وفي حالة نجاح التقديم للصف الأول الابتدائي يتوجه ولي الأمر للمدرسة بعد الإعلان عن نتيجة القبول النهائية للطالب، وتقديم الأوراق المطلوبة.

مع العلم أنه من أجل التقديم في الصف الأول الابتدائي يجب ألا يقل عمر الطفل عن 6 سنوات ولا يزيد عن 9 سنوات، ويكون عن طريق المديريات التعليمية بكل محافظة طبقًا للكثافة بها وظروفها، طبقًا للقرار الوزاري رقم (154)، الخاص بالالتحاق بمدارس وزارة التربية والتعليم.

الأوراق المطلوبة للتقديم الصف الاول الابتدائي 2023

أصل شهادة ميلاد الطالب حديثة وصورتين منها

إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون سارية، مع تقدم صورة من شهادة الوفاة في حالة وفاة الأب

إرفاق إبصال كهرباء أو مياه حديث، باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق وإحضار الأصل للاطلاع عليه.

تقديم (8) صور حديثة للطالب مقاس 4*6

تقديم البطاقة الصحية الخاصة بالطفل مرفق معها ملف التقديم مع إحضار الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل بالإضافة إلى صورة منها.

حضور الأب والطفل لتقديم الأوراق عند القبول وفى حالة سفر الأب تقدم الولاية التعليمية للأم، أما في حالة الطلاق فيجب تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم.