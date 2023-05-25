التقديم للصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال 2024/2023

التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال 2023-2024.. من الكلمات التى ارتفعت معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل”.

“الدستور" يستعرض خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

التقديم للصف الأول الإبتدائى ومرحلة رياض الأطفال 2023-2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن بدء موعد التقديم للصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال، بداية من الأول من شهر يونيو المقبل وحتى نهاية الشهر من خلال التطبيق الإلكتروني على بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من خلال الضغط على هذا الرابط:

https://emis.gov.eg/

خطوات التقديم للصف الاول الإبتدائى ومرحلة رياض الاطفال 2023-2024

-الدخول على موقع التقديم "بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى " من خلال الضغط على هذا الرابط

https://emis.gov.eg/

- الضغط على الزر الخاص بخدمات ولي الأمر.

- اختيار أيقونة مستخدم جديد، ثم اختيار إنشاء مستخدم لولي الأمر على البوابة.

- كتابة بيانات الرقم القومى لولي الأمر كاملة وبشكل دقيق، وتسجيل كلمة المرور.

- الضغط على تسجيل الدخول.

- إدخال الرقم القومي وكلمة المرور.

- اختيار المدرسة للتسجيل "رسمية أو رسمية لغات" والضغط على بدء التسجيل.

- تسجيل بيانات الطفل والأب والأم والعنوان بالتفصيل.

- تسجيل رغبات ولي الأمر بالنسبة للمدارس المتاحة وتكون الأولوية للمدارس القريبة من محيط السكن.

- حفظ البيانات لإتمام عملية التسجيل للتقديم برياض الأطفال 2023- 2024 إلكترونيا.

عمر الطفل للتقديم للصف الاول الابتدائي ورياض الأطفال 2023-2024

وبحسب ما نشرته وزارة التربية والتعليم عبر موقعها، فإن عمر الطفل الذى تم تحديده للتقديم للصف الأول الابتدائي لا يقل عن (6 سنوات) ولا يزيد عن (9 سنوات)، و عمر الطفل المتقدم لمرحلة رياض الأطفال عن (4 سنوات)، .

ومن ناحيتها مكنت الوزارة ولي الأمر متابعة نتيجة القبول المبدئي من خلال نفس موقع التقدم الإلكتروني الذى قام بالتقييم للطفل من خلاله.

وعقب الإعلان يمكن لولى الأمر التوجه للمدرسة لتسليم الملف الورقي الخاص بالطالب المقبول ومتابعة موقف تسليم الملف للمدرسة (القبول النهائي)، وذلك بعد إنتهاء المدرسة من فحص الملف الورقي والتأكد من استيفائه.

كما أوضحت الوزارة، أنه خلال فترة التقدم الإلكتروني يمكن للمدارس فى حال عدم قدرة ولي الأمر على التسجيل بنفسه، مساعدة ولي الأمر، بحيث يتولى مسئول وحدة المعلومات بالمدرسة القيام بتسجيل رغبة الطالب في الالتحاق إلكترونيًا بالمدرسة، من خلال التطبيق الإلكتروني المعد للمدارس (التقدم للصف الأول الابتدائي فقط)، ويلزم الاطلاع على شهادة الميلاد المميكنة للطفل المتقدم، وبطاقة الرقم القومى لولى الأمر، وفى حالة الولاية التعليمية يتم الاطلاع على الحكم القضائى، ويمكن للمدارس متابعة أعداد الطلاب المتقدمين إليها وبياناتهم خلال فترة التقديم.