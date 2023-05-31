رابط التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة 2023

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال لقاءه مع خالد برديسي مدير مكتب مشروع قوى عاملة مصر بالبحيرة على مدى الاهتمام بطلاب الشهادة الاعدادية وضرورة توعيتهم بالالتحاق بالمدارس التكنولوجية التطبيقية بمختلف المحافظات المتاحة لطلاب محافظة البحيرة والتى لها علاقة بتوفير فرض عمل بالقطاع الخاص.

التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة

وأشار إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية تعمل على تأهيل عدد كبير من الطلاب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التي تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوي مستوى عالٍ من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة، مؤكدًا أنه يتم توفير العديد من المميزات للطلاب الذين تم قبولهم مثل حصولهم على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتدريبات عملية بمصانع وشركات الشريك الصناعي، وأولوية تعيين المتميزين بها، ذلك بالإضافة إلي حصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي.

وأضاف وكيل الوزارة بأن المنهج الدراسي بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يتكون من ثلاثة مكونات أساسية وهي؛ العلوم الأساسية والثقافية، والعلوم الفنية في مجال التخصص، والتدريب العملي داخل المصانع والشركات.

وكذلك أنه تتم مراعاة تطبيق الجودة بمدارس التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق نظام التقييم القائم على الجدارات، وذلك عن طريق التحقق من مدى اكتساب الطالب للجدارات بشكل متكامل ومتداخل ليكون جدير بممارسة مهام معينة عن طريق تقويم الأداء العام للطالب؛ وذلك للوصول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية إلي معايير الجودة العالمية، كما أن الوزارة تعطي فرصًا متساوية لجميع الطلاب للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، وفيما يتعلق بكيفية الالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسي القادم.

رابط التقديم فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالبحيرة

ولطلاب الشهادة الاعدادية الراغبين فى الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية للعام الدراسى ٢٠٢٤/٢٠٢٣، يمكنكم التعرف على هذه المدارس وشروط القبول بها ، ثم تسجيل رغباتكم فى الالتحاق بإحدى مدارس التكنولوجيا التطبيقية الموضحة أدناه عبر الرابط المخصص لإبداء الرغبة للالتحاق بتلك المدارس من هنا.

تنسيق القبول فى مدارس التكنولوجيا التطبيقية

على أن يتم استكمال الإجراءات وفق الشروط المحددة بعد إعلان الحد الأدنى لتنسيق القبول بالمراحل الثانوية .

يأتى ذلك فى ضوء توجيهات الاستاذ الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واهتمام الدولة بالتعليم الفنى وانه مستقبل الشباب فى سوق العمل ومواكبة الحياة العملية ، حيث أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية هي مدارس نموذجية للتعليم الفني، تعمل على تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب المتبعة، وتقوم هذه المدارس على الشراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وشركات القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية؛ من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفنى بمصر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بالسوق المحلية والدولية، وإعداد وتأهيل المعلمين وفق أحدث النظم والمعايير الدولية من خلال تدريبات معتمدة على أيدي خبراء من داخل وخارج مصر.