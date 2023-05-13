وزير التعليم: إدخال التكنولوجيا خطوة للتطوير ولا غنى عن دور المعلم

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عملية إدخال التكنولوجيا خطوة من خطوات التطوير، لكنها لن تغني عن دور المعلم، إنما يتم دمجها في البرامج التعليمية من أجل الوصول إلى التعلم المنتج للمعرفة، وذلك في ضوء مراحل التطوير فى النظام الجديد، والتي تواكب الاتجاهات الحديثة، مضيفًا أن الجيل الجديد الحالي هو جيل رقمي، ولا بد أن يتم استثمار هذه الميزة فى الجيل الحالي بالتوازي مع ضرورة الاهتمام بأنسنة التعليم.

وشهد الدكتور رضا حجازي، اليوم، فعاليات افتتاح مؤتمر "التعليم بين التحول الرقمي والأنسنة"، والذى تنظمه شركة التعليم المتوازن بالشراكة والتعاون مع جامعة فلوريدا أتلانتيك (FAU)‏ ومايكروسوفت مصر، والجامعة البريطانية في مصر.

جاء ذلك بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة المصرية السابقة ورئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، والدكتور حسام بدراوي رئيس اللجنة الاستشارية لمؤسسة "التعليم أولًا"، والدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس إدارة شركة "التعليم المتوازن"، والدكتور أسامة عبيدات الرئيس التنفيذي لأكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، والدكتور دانيال جويرا ممثل جامعة فلوريدا أتلانتك، والدكتور عمرو المصرى رئيس قطاع التعليم بشركة مايكروسوفت مصر، وإليزابيث وايت مدير المجلس الثقافي البريطاني بمصر، والدكتور جاي دالي نائب رئيس الجامعة البريطانية في مصر، والدكتورة مونيكا بايرن مدير تنفيذى (UCEA)، ومحمود الديب المدير التنفيذي لـ(Innovera)، ونخبة من أساتذة الجامعات الأمريكية، وممثلي مجلس الجامعة لإدارة التربية والتعليم (UCEA)، ولفيف من القيادات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديري المدارس والمعلمين من المدارس المصرية الدولية الخاصة والحكومية، وخبراء في مختلف مجالات التعليم.