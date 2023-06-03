خطوات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية 2022/2023

بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2023، هناك الكثير من الطلاب المتضررين من نتائج نهاية العام الدراسي بالشهادة الإعدادية، يرغبون في في التقديم لعمل تظلمات على بعض المواد المتضررين من نتائجها.

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

نرصد خلال تلك التقرير، خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

1-التوجه إلى الإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

2-الذهاب إلى قسم شئون الطلبه بالإدارة التعليمية.

3-سداد مبلغ 35 جنيهًا رسوم التظلم على كل مادة يرغب التظلم بها.

4- إحضار إيصال رسوم تظلمات الشهادة الإعدادية 2023.

5- إحضار طلب بالمواد المطلوب التظلم عليها.

6- توجه الطالب وولي أمره بطلب تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب.

7- يسمح للطالب وولى أمره فقط بالاطلاع على أوراق الإجابة أثناء إجراء تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2023.

جدير بالذكر أعلنت مديريتي التربية والتعليم بالقاهرة والجيزة، عن فتح باب التظلمات على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/2023 غدًا الأحد 5/6/2023 ولمدة 15 يوما وتقديم التظلمات سيكون بالإدارات التعليمية التابعة لها المدرسة.

كان اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة ، نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023) الدور الأول.

وجاءت نسبة النجاح بإتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي 85,17%، حيث بلغ إجمالي المتقدمين لأداء الامتحانات 189318 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الناجحين 159726 طالبا وطالبة وبلغ إجمالي عدد الطلاب الأوائل للشهادة الإعدادية 255 طالبا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح بمرحلة التعليم الأساسي للقسم المهني 91,67% كما جاءت نسبة النجاح بمرحلة إتمام الدراسة للتعليم الأساسي لمدارس الصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

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