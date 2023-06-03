السبت 03 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

اليوم .. 141 آلاف طالب يؤدون امتحانات الثانوية الأزهرية

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية الأزهرية

يؤدي طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية اليوم السبت، أول أيام امتحانات بمادتي الفقه والحديث، وحظيت استعدادات الامتحانات بإشراف الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

 

ويبلغ  عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

بدوره،  أكد الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في توجيهاته للمعاهد،  على ضرورة اتباع ما يلي:

 

  • العمل على توفير الجو المناسب للطلاب والطالبات داخل لجان الامتحانات.
  • والتعاون التام مع رؤساء اللجان ومساعديهم حتى تحقق العملية الامتحانية المقصود منها.
  • ضرورة التأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة.

 

وأشارعبدالغني، أنه إطلاق غرفة العمليات الخاصة بمتابعة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية جاهزة وعلى أتم استعداد لانطلاق الامتحانات، وسوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة، و مهمتها الأساسية الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها على الفور.

 

من جانبه صرح الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أن إدارة الامتحانات انتهت من جميع أعمالها الخاصة بالشهادة الثانوية الأزهرية، حيث تم إرسال جميع الأسئلة لمراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية، كما تم إرسال جميع جوابات الانتدابات الخاصة بالملاحظة في الشهادة الثانوية لجميع المناطق، وتم توزيعها على المعلمين بالفعل وعلم كل معلم لجنته، كما أن رؤساء اللجان بدأوا عملهم بالفعل في لجانهم وجهزوا اللجان على أفضل حال.

 

طلاب القسم العلمي للثانوية الأزهرية مادتي الفقه والحديث الثانوية الأزهرية رئيس قطاع المعاهد الأزهرية المعاهد الأزهرية

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