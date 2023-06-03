زاد البحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 عقب اعتمادها في كافة محافظات الجمهورية خلال الأيام المقبلة حيث سادت حالة من القلق بين الطلاب وأولياء أمورهم حول درجات مواد الفصل الدراسي الثاني 2022-2023 حيث تحدد مصير الطلاب في الدراسة خلال المرحلة الثانوية.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

خصصت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية الموقع الإلكتروني الفني للإعلان عن درجات طلاب الصف الثالث الإعدادي وذلك من خلال هذا الرابط (من هنا) عقب إدخال كافة البيانات اللازمة للطالب والمدرسة المقيد بها ورقم جلوسه في الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي 2022-2023.

يكذر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022-2023 قد انطلقت يوم 6 مايو الماضي واستمرت لمدة 20 يوم حيث انتهت لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل يوم 26 مايو الماضي حيث أجريت داخل المداري في كافة المراحل التعلمية وفقا لتعلميات وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة لضمان الحفاظ على سلامة الطلاب أثناء الامتحانات.

خطوات معرفة نتيجة طلاب 3 إعدادي في محافظة المنوفية

يمكن لطلاب 3 إعدادي في محافظة المنوفية معرفة درجاتهم في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الحالي 2022 - 2023 من خلال الموقع الرسمي للمحافظة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

الدخول عبر البوابة الإلكترونية بمحافظة المنوفية من خلال هذا الرابط (من هنا).

اختيار أيقونة أعمال مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني.

الضغط على كلمة نتائج الطلاب.

تحديد الصف والفصل الدراسي المراد الاستعلام عن نتيجته.

كتابة بيانات الطالب المستعلم عن درجاته بدقة.

كتابة بيانات المدرسة والإدارة التعليمية المقيد بها الطالب.

تسجيل رقم جلوس الطالب في الامتحانات بدقة.

الضغط على كلمة عرض النتيجة.

ظهور القائمة الكاملة بدرجات الطالب في كافة المواد الدراسية.

موعد التقديم في الصف الأول الثانوي 2023

عقب تفعيل رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 وإعلان نتيجة الطلاب بشكل رسمي تحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد التقديم في الصف الأول الثانوي، وذلك عقب الانتهاء من امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي الحالي 2022-2023 وتجاح الطلاب في المواد التي رسبوا فيها الدور الأول.

اقرأ أيضا

رابط الشهادة الإعدادية بالشرقية 2023