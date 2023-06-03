أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 3-6-2023 داخل محلات الصاغة

يتابع الملايين من المواطنين أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-6-2023 داخل محلات الصاغة خلال إجازة البورصة العالمية، وذلك عقب تراجعها بالأسواق المحلية بنسبة 12.5%، في حين تراجعت أوقية الذهب بقيمة 1.4% بالبورصة العالمية، وذلك بفعل ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي عقب الوصول إلى اتفاق مبدئي لرفع سقف الديون الأمريكية.

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-6-2023 داخل محلات الصاغة

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 3-6-2023 داخل محلات الصاغة تراجعًا بقيمة 335 جنيهًا خلال تعاملات شهر مايو الماضي، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2670 جنيهًا، واختتم عند مستوى 2335 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية 28 دولارًا، حيث افتتح التعاملات عند مستوى 1990 دولارًا، و اختتمت التعاملات عند مستوى 1962 دولارًا.

وأرجع البعض التراجع في الأسواق المصرية إلى عدة أسباب منها السماح للقادمين من الخارج بإدخال كميات من المعدن الأصفر بدون رسوم جمارك، وإطلاق صندوق استثمار في الذهب، بالإضافة إلى بيع المواطنين ما لديهم من مشغولات ذهبية عقب انخفاض الأسعار السريع خلال شهر مايو الماضي هروبًا من الضغط النفسي الناتج عن الخسارة.

وإليكم الأسعار بالتفصيل في محلات الصاغة المصرية:



سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2708.5 جنيه.

الشراء 2685.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 11.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 2482.75 جنيه.

الشراء 2462 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10.5 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 2370 جنيه.

الشراء 2350 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 10 نقطة.

سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 2031.5 جنيه.

الشراء 2014.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 8.5 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1580 جنيه.

الشراء 1566.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 6.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1354.25 جنيه.

الشراء 1342.75 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 1015.75 جنيه.

الشراء 1007.25 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 18960 جنيهًا.

الشراء 18800 جنيه.

بمعدل صعود وصل إلى 80 نقطة.



سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1980$.

الشراء 1978$

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.