مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 2-6-2023
استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث أصدرت بعض شركات الحديد ومنها شركة حديد عز بيان بأسعار تداول الحديد خلال شهر يونيو الجاري لتستقر عند نفس أسعار شهر مايو .
وكانت شركات الحديد قد اضطرت منذ بداية العام إلى رفع سعر طن الحديد أكثر من مرة مع خفض قيمة الجنيه مقابل العملات في خطوة من الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 2-6-2023
سعر طن الحديد
الحديد الخام متوسط السعر : 105.07دولار / الطن
حديد التسليح : متوسط السعر525.53دولار / طن
استقر سعر طن الحديد من حديد عز خلال شهر يونيه المقبل، عند نفس مستويات مايو وهي 32135 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، تصل للمستهلك من 39565 جنيهاً .
الحديد بشاى 39,700 جنيه
الحديد العتال 39,500 جنيه
حديد سرحان 39,500 جنيه
الحديد المراكبى 39,500 جنيه
الحديد المصريين 39,500 جنيه
حديد المعادى 39,300 جنيه
حديد العشري 39,500 جنيه
الحديد مصر ستيل 39,000 جنيه
سعر الأسمنت
أسمنت المصريين 1,770 جنيه
أسمنت السد العالي 1,780 جنيه
أسمنت أسوان 1,780 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيه
أسمنت قنا 1,830 جنيه
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه
اسمنت وادي النيل 1,880 جنيه
اسمنت المخصوص 1,990 جنيه
أسمنت التعمير 1,940 جنيه
أسمنت المنيا 1,940 جنيه
اسمنت المسلح 2,050 جنيه
اسمنت النصر 2,010 جنيه
اسمنت السويدي 2,060 جنيه
أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه
أسمنت الممتاز 2,055 جنيه
أسمنت السويس 2,040 جنيه
أسمنت تايتان 2,020 جنيه
أسمنت المصري 2,040 جنيه
أسمنت المهندس 2,020 جنيه