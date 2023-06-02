استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث أصدرت بعض شركات الحديد ومنها شركة حديد عز بيان بأسعار تداول الحديد خلال شهر يونيو الجاري لتستقر عند نفس أسعار شهر مايو .

وكانت شركات الحديد قد اضطرت منذ بداية العام إلى رفع سعر طن الحديد أكثر من مرة مع خفض قيمة الجنيه مقابل العملات في خطوة من الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 2-6-2023

سعر طن الحديد

الحديد الخام متوسط السعر : 105.07دولار / الطن

حديد التسليح : متوسط السعر525.53دولار / طن

استقر سعر طن الحديد من حديد عز خلال شهر يونيه المقبل، عند نفس مستويات مايو وهي 32135 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، تصل للمستهلك من 39565 جنيهاً .

الحديد بشاى 39,700 جنيه

الحديد العتال 39,500 جنيه

حديد سرحان 39,500 جنيه

الحديد المراكبى 39,500 جنيه

الحديد المصريين 39,500 جنيه

حديد المعادى 39,300 جنيه

حديد العشري 39,500 جنيه

الحديد مصر ستيل 39,000 جنيه

سعر الأسمنت

أسمنت المصريين 1,770 جنيه

أسمنت السد العالي 1,780 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيه

أسمنت قنا 1,830 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه

اسمنت وادي النيل 1,880 جنيه

اسمنت المخصوص 1,990 جنيه

أسمنت التعمير 1,940 جنيه

أسمنت المنيا 1,940 جنيه

اسمنت المسلح 2,050 جنيه

اسمنت النصر 2,010 جنيه

اسمنت السويدي 2,060 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه

أسمنت الممتاز 2,055 جنيه

أسمنت السويس 2,040 جنيه

أسمنت تايتان 2,020 جنيه

أسمنت المصري 2,040 جنيه

أسمنت المهندس 2,020 جنيه