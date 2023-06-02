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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 2-6-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقر سعر طن الحديد خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث أصدرت بعض شركات الحديد ومنها شركة حديد عز بيان بأسعار تداول الحديد خلال شهر يونيو الجاري لتستقر عند نفس أسعار شهر مايو .

 

وكانت شركات الحديد قد اضطرت منذ بداية العام إلى رفع سعر طن الحديد أكثر من مرة مع خفض قيمة الجنيه مقابل العملات في خطوة من الحكومة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار مواد البناء ، سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 2-6-2023

 

سعر طن الحديد 

الحديد الخام متوسط السعر : 105.07دولار / الطن 

حديد التسليح : متوسط السعر525.53دولار / طن

استقر سعر طن الحديد من حديد عز  خلال شهر يونيه المقبل، عند نفس مستويات مايو وهي 32135 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، تصل للمستهلك من 39565 جنيهاً .

بقيمة 335 جنيهًا.. تراجع أسعار الذهب خلال شهر مايو

قائمة أسعار الفضة اليوم الخميس 1 يونيو في بورصة المعادن

الحديد بشاى   39,700 جنيه

الحديد العتال   39,500 جنيه

حديد سرحان  39,500 جنيه

الحديد المراكبى        39,500 جنيه

الحديد المصريين      39,500 جنيه

حديد المعادى  39,300 جنيه

حديد العشري  39,500 جنيه

الحديد مصر ستيل    39,000 جنيه

 

سعر الأسمنت 

أسمنت المصريين     1,770 جنيه

أسمنت السد العالي    1,780 جنيه

أسمنت أسوان 1,780 جنيه

أسمنت النهضة        1,820 جنيه

أسمنت قنا     1,830 جنيه

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه

أسمنت الصعيد        1,800 جنيه

اسمنت وادي النيل     1,880 جنيه

اسمنت المخصوص   1,990 جنيه

أسمنت التعمير 1,940 جنيه

أسمنت المنيا   1,940 جنيه

اسمنت المسلح 2,050 جنيه

اسمنت النصر 2,010 جنيه

اسمنت السويدي       2,060 جنيه

أسمنت العامرية عادة 2,035 جنيه

أسمنت الممتاز 2,055 جنيه

أسمنت السويس        2,040 جنيه

أسمنت تايتان  2,020 جنيه

أسمنت المصري      2,040 جنيه

أسمنت المهندس       2,020 جنيه

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