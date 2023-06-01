الخميس 01 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قائمة أسعار الفضة اليوم الخميس 1 يونيو في بورصة المعادن

فضة
فضة

معدن الفضة من المعادن الهامة والتي تدخل في العديد من الصناعات، ولا تقل أهمية عن معدن الذهب، نتيجة إلى لونها المميز وبريقها، فهو أشهر معدن يدخل في صناعة الإكسسورات، حيث يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى شراء أكسسورات الفضة خاصة بعد إرتفاع أسعار الذهب.

ونتقدم "الدستور" إلى متابعهيا إلى أسعار الفضة اليوم الخميس 1 يونيو خلال التعاملات الصباحية في بورصة المعادن والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم    

بلغت متوسط  أسعار جرام الفضة النقي عيار 99.9 اليوم الخميس 1 يونيو 23.37 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.76 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم

بلغت متوسط  أسعار جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الخميس 1 يونيو 22.39 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.72 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة استرليني عيار 92.5  اليوم

بلغت متوسط  أسعارجرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الخميس 1 يونيو 21.62 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.70 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 916 اليوم      

بلغت متوسط أسعارجرام فضة عيار 916 اليوم الخميس 1 يونيو 21.41 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.69 دولار أمريكي.

سعر جرام الفضة اليوم الأربعاء 24 مايو 2023 في بورصة المعادن

أسعار جرام الفضة اليوم الثلاثاء 18 أبريل 2023

سعر جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم  

بلغت متوسط  أسعارجرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الخميس 1 يونيو 20.45 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.66 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 800 اليوم         

بلغت متوسط أسعارجرام فضة عيار 800 اليوم الخميس 1 يونيو 18.70 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.61 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 750 اليوم  

بلغ متوسط  أسعارجرام فضة عيار 750 اليوم الخميس 1 يونيو 17.53 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.57 دولار أمريكي.

سعر جرام فضة عيار 585 اليوم      

بلغ متوسط  أسعار جرام فضة عيار 585 اليوم الخميس 1 يونيو 13.67 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.44 دولار أمريكي.

سعرجرام فضة نقي أكسسورات الفضة ارتفاع اسعار الذهب معدن الفضة شراء أكسسورات الفضة

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